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快訊／為了8萬元！復興微風旁砍人兇嫌樹林落網　換搭3趟計程車仍被逮

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記者張君豪／台北報導

台北市復興南路微風廣場前24日上午10時許驚傳砍人案，一名年約28歲的男子遭人持刀砍傷，膝蓋留下一處長約10公分的刀傷。救護人員趕抵現場時，男子血流不止，所幸經送醫治療後沒有生命危險。北市松山警方24日下午在新北市樹林區逮捕這名涉案刀手杜姓男子（30歲）。

▲北市松山警方24日下午16時在樹林區逮捕持刀砍人的杜姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市復興微風廣場旁驚傳男子遭砍膝刑案，松山警方24日下午宣布逮捕持刀行兇的杜姓男子。

警方初步調查，當時男子經過微風廣場旁市民大道4段一處宮廟突然遭到歹徒持刀揮砍，造成手指有防禦性刀傷，右膝蓋部分遭砍殺一處長約10公分、深度達3公分的刀傷，霎時血流如注；而兇嫌在砍人後立即搭上計程車逃逸。警方到場時黃姓被害人倒地不起血流如注，警方立即將他送往北市國泰醫院搶救。

松山警方立即調閱監視器，發現刀手行兇後搭計程車到中山區換車，之後陸續換搭三次計程車後，兇嫌搭車到新北市樹林區學勤路一代徘徊，但警方鎖定他下車地點後立即在該區域搜查、並順利逮捕這名涉嫌持刀行兇的杜姓男子（19歲）。

杜嫌落網後坦承犯案，但辯稱作案西瓜刀已經丟棄，目前專案小組成員仍在尋找兇刀下落，杜男坦承因為被害人在外積欠債務約新台幣8萬元，才會受託出面給他「教訓」但警方說法存疑，仍續追這起當街砍人案幕後主因以及兇刀下落。

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