設局比武傷人斷腳筋　自稱朱元璋後代朱雪璋判刑6年定讞

▲朱雪璋比武傷人，遭判刑6年定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

自稱朱元璋第19代孫的台北市光信里前里長朱雪璋，2016年間與綽號「深海閻王」的柔術高手王毓霖相約比武，卻埋伏20多名黑幫將王等人砍殺致重傷，王的腳筋甚至遭砍斷。一二審均依「重傷害罪」將朱雪璋判刑6年，朱妻吳佩樺判刑5月。案經上訴，最高法院20日駁回上訴，將朱雪璋夫婦判刑6年、5月定讞。

判決指出，空手道高手朱雪璋在台北市延吉街開設道館，朱男與王毓霖早有嫌隙。又因王毓霖在2016年1月間，將他在朱的道館前拍攝挖鼻孔、比中指照片PO在臉書上，致朱心生不滿，相約當年2月間在道館比武切磋。但朱男事先聯絡20多人到道館內外埋伏，還指示道場員工遮住武道館地下室內監視器。

朱男等候王毓霖3人進入武館後，就分別指示徒弟把守內、外門，並自內將道館大門反鎖，朱氏夫妻隨即呼叫埋伏的眾人自後門進入，眾人持刀械朝王等3人猛砍。王雖一度試圖逃出求救，但又被眾人拉回道館內持續毆打，朱妻甚至在一旁用手機拍攝圍毆實況，還向朱男說「再砍一刀，算我的」，朱男隨即動刀砍斷王男腳筋。

警方聞訊趕到現場，但因門口遭鎖住，眾人四散逃逸，僅留下朱氏夫妻善後。全案經台北地檢署偵辦後，認定朱設局比武傷人，有重傷害故意，因此對朱氏夫妻等26人提起公訴。另外朱男也反告王毓霖殺人未遂，但檢方認為王等人傷勢較重，作出不起訴處分。

全案經法院審理後，一審依照重傷害罪，將朱氏夫婦分別判刑6年、5月。案經上訴，二審也認定朱男為主謀，但改依「重傷害未遂罪」，仍將朱男判刑6年，至於朱妻部分則上訴駁回，仍維持5月。全案再上訴第三審。最高法院20日駁回上訴定讞。

