李艷秋批「國家隊」介入罷韓太明顯：不是高雄市民自主判斷的表現

▲李艷秋。（圖／翻攝自臉書／李艷秋的新聞夜總會）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案倒數10天，資深媒體人李艷秋27日下午在臉書以「如果韓國瑜宣佈只做一任」為題，直批這段時間整個罷韓的操作，「國家隊介入太明顯」，還呼籲韓國瑜應從情感面再一次訴求高雄市民，拜託讓他完成原先市民給他的任期。

「現在公開談支持或不支持，都會被霸凌，但有些話想講還是要講。」李艷秋表示，她不支持韓國瑜選總統，也認為罷韓啟動後，如果順利跨過第二階段連署，韓國瑜就應該主動請辭，不要進入投票的程序；不過這段時間觀察整個罷韓的操作，國家隊介入太明顯，發起人立場及背景都不具說服力，仇恨動員遠超過理性辯證，罷韓已不單純是高雄市民自主判斷的表現。

李艷秋認為，但現在箭在弦上，解鈴還須繫鈴人，「韓國瑜不想成為第一個被罷免的院轄市長，就必須回到半年不到就跑去選總統這個坎上」，這10天唯一能做的已不是路平、燈亮、水溝清這種實作面，而是從情感面再一次訴求高雄市民，拜託讓他完成原先市民給他的任期，他不會再尋求連任，剩下的兩年會肝腦塗地為高雄打拚，除弊興利，回報鄉親的不棄。

李艷秋呼籲，人生沒有後悔藥，韓國瑜從前年開始，一直在選舉中，真的該停下來，以這一任高雄市長作為政治傳奇的句點，如果高雄選民同意，他還有機會努力在高雄留下一個被懷念，而不是被咒罵嘲笑的名字。

李艷秋最後說：「不過我猜，這一切都不會發生，在台灣，做一名頭腦清楚的觀察者，很孤單的。」

▼李艷秋臉書貼文。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

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