獨／韓國瑜「冰處理」到底　罷韓若通過...不採取任何動作

▲高雄市長韓國瑜。（ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

6月6日罷韓投票進入倒數十天，高雄市長韓國瑜是否會祭出新動作或在罷免投票日前夕舉辦大型活動，根據韓國瑜幕僚表示，韓陣營從頭到尾都認為這場罷免案根本不具正當性，因此當韓國瑜公開透過臉書發表講話後就決定「冰處理」整起事件。

韓國瑜幕僚透露，在整個罷免案的過程中，韓國瑜陣營唯一出手的一次就是韓國瑜5月15日發表講話呼籲高雄市民6月6日不要去投票、不參與政治活動。

韓陣營內情人士也透露，在整個罷韓團體的過程中，韓陣營進行的法律攻防動作，雖然知道一定會被駁回，但還是要去做，因為整起罷免投票案根本不具正當性，必須在歷史上被留下一個「記錄」，這是韓陣營唯一進行的法律攻防動作。

對於罷韓如果過關，韓陣營是否會採取法律訴訟進行反撲，內情人士則表示，韓國瑜目前專注的是高雄市政，也不願看到高雄在重演藍綠對決，如果高雄市民真的投下罷免票，韓國瑜目前也傾向不會採取任動作，亦即之前外傳會以訴訟方式進行另一波反撲。

對此，黨內人士分析，韓國瑜若提訴訟，一定會被駁回或速審，讓民進黨速戰速決，況且韓國瑜提訴訟對他個人有弊無利，除非他決定「犧牲打」，為有意投入補選的黨員拖延時間，順利遷戶籍獲得補選資格。

該黨內人士表示，黨中央絕對希望韓國瑜打訴訟，以積極面來看，可找合適人選遷戶籍，加入補選戰局，如果訴訟拖過任期一半，藍營則可以喘口氣，避免補選再度消耗黨內能量。

對於外傳韓國瑜方面拒絕前立法院長王金平、前總統馬英九、黨主席江啟臣等藍營要角的協助，高雄市副市長李四川表示，韓國瑜非常感謝包括馬英九、江啟臣，以及其他願意襄助者的善意，前幾天他還去路竹向王金平金名請益，感謝王金平的指導，只是基於希望讓高雄市回歸市政，不激化、不對立，做好防疫、防汛等市政工作，才是市民所需要的。

另外，高雄市政府顧問王淺秋27日也表示，之所以會跟前總統馬英九辦公室聯繫，主要是當時有篇報導指出6月6日的前一晚會安排歷任黨主席南下參加大型造勢，但問題是韓國瑜方面沒有這樣的規劃，才會向辦公室説明，也表達感謝。

多次下高雄與地方人士溝通韓陣營策略的國民黨秘書長李乾龍指出，黨內要角都願意尊重韓國瑜的基調，全部採取「低調面對罷韓、高調推行市政、高調實施防疫」，低調不表示不關心，絕對沒有熱臉貼冷屁股的事情。

李乾龍指出，國民黨即便有再大的力量，都敵不過民進黨使出國家機器的威力，包括國防部、教育部、交通部，所有部會都動起來，動員罷免韓國瑜，極端的作法很不厚道，但選民心中有一把尺，全都看在眼裡。