超振奮！法研究：新冠肺炎輕症患者也有「抗體」　效果長達數週

▲法國研究顯示輕症患者也會產生抗體。（圖／路透）

文／中央社

法國一項初步研究顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）輕症患者也會產生抗體，保護效果長達數週甚至更久。這項研究的對象為感染輕症的醫院員工。

法新社報導，研究人員表示，這項研究結果「令人振奮」，因為目前醫界對於免疫系統如何因應COVID-19的了解相當有限，特別是輕症患者。不過這項研究尚未經同儕審查。

巴斯德研究所（Institute Pasteur）全球衛生研究部門主任馮達奈（Arnaud Fontanet）說：「我們已知重症患者會在症狀出現的15天內產生抗體。」

馮達奈說：「我們如今發現，輕症患者也是如此，不過抗體作用可能也比較弱。」

這項研究對象為史特拉斯堡（Strasbourg）大學醫院兩個院址的160名員工，這160人全為COVID-19輕症病患。

兩項血清檢測顯示，幾乎所有醫護人員在症狀出現的15天內產生抗體。一項檢測中160人中有153人、另項則是160人中有159人。

在另項抗體是否能中和病毒的檢驗中，研究人員發現，約98%受試者在症狀出現後28至41天間發展出抗體。

研究人員今天表示，抗體的中和病毒作用似乎隨著時間拉長而增加。

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