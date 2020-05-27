千人申請加入民進黨　蔡英文喊話辣台派：一起努力改變台灣

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文520後展開第二任期，同時也重返民進黨接下黨主席職務，並號召年輕人一起加入民進黨，目前已經有破千名民眾申請線上入黨。總統蔡英文27日受訪時表示，希望有志一起努力改變台灣的朋友，可以加入民進黨一起工作。

入黨人數短時間內飆破千人，蔡英文27日中執會前受訪時表示，「我們是很希望說希望台灣更好，認同理念的朋友都可以加入民進黨，讓我們有機會在一起帶動台灣改變，希望有志跟我們一起努力改變台灣的朋友，包含辣台派，可以加入民進黨，讓我們有機會一起工作。」

蔡英文也針對港版國安法做出最新回應。她重申支持香港立場，「我們跟全世界民主國家的立場一樣，我們要嚴正呼籲中國政府，要懸崖勒馬，不要違反對港人50年不變、港人治港的承諾，應該讓香港社會盡速恢復和平對話，如果香港情勢惡化，那麼香港的自治，或香港的人權自由受到更進一步的壓縮，我們也要表達嚴正的關心。」

蔡英文指出，台灣會持續支持香港人爭取民主自由的決心，「因為我們相信，香港民主自由是維持區域和平穩定很重要的事情。我相信很多朋友現在在討論如何強化協助對香港人民，那我要跟各位報告，我今天有機會跟行政院蘇院長討論，我們已經達成共識，由行政院主責專案，對香港朋友提出人道救援行動方案。」

蔡英文說明，這個專案將會由陸委會負責規劃，會做跨部門協調專案，這個專案也會排整相關資源，對港人居留安置進行完整規劃，包含預算框定、明確化等，希望陸委會最短時間內提出他們規劃，對社會大眾說明。

蔡英文進一步提到，在台灣相關法律下，對香港人民進入台灣的規定相對比較寬鬆，過去一年港人進入台灣，來台灣居住人數成長非常的多，相較前一年成長百分之41，突破五千名，預期這個趨勢會持續下去，港人進入台灣安置及就業等，台灣會有專案來處理。

蔡英文重申，「我們有一件事情是確定的，我們照顧香港人民的決心不變，我們會提供他們必要的協助，讓他們到台灣來居留生活還有工作。」





▲民進黨黨主席蔡英文出席中執會。（圖／記者林敬旻攝）