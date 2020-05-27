港版國安法嚇到港人　移民台灣詢問度增10倍「半夜1點還有電話」

▲香港民眾上街反對「港版國安法」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」預計於28日在大陸全國人大會上進行表決，許多港人對香港的前景感到擔憂，已開始規劃移民。專營港人移民台灣的移民公司朗峰國際指出，「港版國安法」的消息一出，公司立刻接到大量諮詢電話，數量至少升上了10倍，「最晚到凌晨1點多都還有電話，接著清晨6點又有人打來。」

根據《香港經濟日報》報導，朗峰國際董事長林耀宗表示，「港版國安法」的消息傳出後，從21日晚間至22日接獲的詢問起碼上升了10倍，「每個打電話來的客人，都是『好急好趕』，希望盡快得知移民台灣的詳情。」

《香港01》也報導，專辦英國及加拿大移民的英君集團近期也接獲大量詢問，英軍的首席移民顧問文偉成表示，從去年的社會風波開始後，移民詢問就比先前增加了3倍，疫情發生有大幅下降，但「港版國安法」消息傳出後，詢問度隨即增加了10倍，「一早全辦公室的電話都在響，半天就有70通電話。」

文偉成還提到，來電詢問的客人大多為30至40歲人士，且態度很堅定，「他們不只是問問而已，是直接就問有沒有辦法馬上走。」

星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪則指出，台灣因為移民門檻低，只需要投資160萬港元（600萬元新台幣），且一年內就能拿到護照，是最多人的首選。

值得注意的是，雖然有意願移民的人很多，但並非所有人都有能力，以投資移民來說，很多20多歲的港人根本湊不到160萬港元的，且也沒有專業技術，移民對他們來說幾乎不可能。

現年23歲，在香港從事服務業的小健就表示，去年反修例爆發後，他就有想移民的念頭了，但沒有那麼多存款，因此很努力在存錢，沒想到竟遇上新冠疫情，工作幾乎中斷，「看見『國安法』之後，想移民的念頭更強了，真的想馬上離開香港，可是現在又沒錢，又沒工作，更不可能達到移民門檻。」

▼新冠肺炎加上反修例風波，香港經濟受到巨大衝擊。

