臉書直播遭下架　國民黨團批：這就是蔡英文給人民的民主？

▲立法院國民黨團在臉書表示直播影片遭臉書無預警下架。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

記者蘇晏男／台北報導

立法院國民黨團27日上午召開記者會，踢爆罷韓團體疑似賄選，並在臉書粉專同步開直播，不過後來他們發現，記者會結束不到10分鐘，該直播影片就遭無預警下架。對此，國民黨團痛批幕後黑手不要只會站在臉書後面控制媒體、操控輿論，「難道這就是蔡英文總統給台灣人民的民主？」

「本黨團臉書直播被立即下架，更創下另一個歷史紀錄！」國民黨團表示，今天召開「罷韓出奧步 疑似賄選抓到了」記者會，踼爆罷韓團體公然「同時發送防疫消毒液及罷韓文宣」，並要求法務部及檢調介入調查，但該記者會結束不到10分鐘，直播影片就遭到無預警下架，而臉書公司至今未回應下架理由。

國民黨團質疑，「罷韓國家隊，臉書變隊長？」，臉書在此次罷韓到底扮演什麼角色？有没有政黨、政府人士、特定政治人物介入其中？必須說清楚講明白，況且他們臉書直播影片被無預警下架也不是第一次。

國民黨指出，22日召開「不擇手段！國家機器追殺韓國瑜」記者會那天，早上10點召開記者會，影片卻在中午12點就被臉書無預警下架，經多次詢問下才在4天後重新上架。

「今天更誇張，記者會開完影片立即被下架」。國民黨團直批，請問這支影片有違反任何法律嗎？請幕後黑手站出來，不要只會站在臉書後面控制媒體、操控輿論，難道這就是蔡英文給台灣人民的民主？難道在野黨、一般民眾現在發表意見及言論的自由都没有了？

國民黨團痛罵，請問臉書公司，「您有被人威脅嗎？您有苦衷嗎？您為什麼沈默？您為什麼必須配合？臉書上的言論自由還在嗎？」原來「罷韓」罷到「法律變廢紙」；「罷韓」罷到「防疫變買票」，都是真的！因為是「真的」所以只能被「消音」？是這樣嗎？

國民黨團強調，針對今天直播下架事件表達最嚴正的「抗議！抗議！抗議！」

國民黨團還提到，6月6日將舉行罷韓投票，近日看到蔡英文所領導的中央政府無所不用其極的以國家機器介入此次活動，從中選會介入投開票所的設置，到國防部延後國防大學指參學院入學考試、交通部國營事業—高鐵公司針對大學生於特定期間給予5折優惠、到最令人吐血的法務部標幟LOGO為冒用，「部長公開表示能原諒就原諒」，「這個政府已經到了為了罷韓，不擇手段無法無天的地步」。

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