公民團體籲台灣「落實港人庇護機制」　建議蔡政府超前部署

▲邊城青年和公民團呼籲台灣落實港人庇護機制。（圖／邊城青年提供）



記者許展溢／台北報導

反送中運動接近一週年，大陸將審議「港版國安法」，香港在台灣邊城青年今（27日）和多個公民團體召開記者會呼籲，台灣要落實港人庇護機制。

香港邊城青年理事長Kuma表示，此法將在大陸進入二讀程序，目前「港版國安法」草案明訂，大陸將在香港設立國安執法機構。香港邊城青年發言人 Justine認為，大陸跳過本地立法推「國安法」，一方面否定自由、民主、人權等普世價值，與世界趨勢背道而馳，另方面則顯示出政權內部的不安全感。

請繼續往下閱讀...

▲公民團體研判，疫情緩和後，預計將有大量香港抗爭者來台尋求協助。（圖／邊城青年提供）



台南香港關注組發言人曉琳說，當國安法二讀，香港人即發起罷工、罷市、罷課，並包圍立法會，顯現出香港人還在奮戰，不會屈服、投降。經濟民主連合學術委員會委員、中研院台史所副研究員吳叡人表示，台灣的角色並不能夠只停留在人道救援，呼籲台灣政府與民間必須要提高警覺，並且持續提供香港後勤支援。

台灣公民陣線發言人江旻諺指出，面對「港版國安法」，台灣也必須及時研擬因應措施，如今總統蔡英文也公開宣示，將研判香港情勢，視情況取消其特殊地位，但蔡英文應更進一步明確說明其具體政策手段。江旻諺表示，未來數週內，公民團體與在台港人社群將發起行動，共同拜訪多處外國駐台辦事處，呼籲國際社會因應「港版國安法」施行，提供香港抗爭者政治庇護。

▲台灣公民團體建議政府超前部署，儘速明確化庇護機制。（圖／邊城青年提供）



台灣義務律師團發言人林俊宏認為，台灣政府確實有能力表示善意，也願意提供協助，在過去溝通過程中也不斷看見政府的友善的回應，然而目前制度的缺漏無法化政府承諾為具體支持。公民團體最後說明，疫情緩和後，預計將有大量香港抗爭者來台尋求協助，台灣公民團體建議政府超前部署，落實《港澳關係條例》第18條法規命令草案，儘速明確化庇護機制。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來