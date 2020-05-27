開記者會還要跑縣市「民憂鋼鐵部長吃不消」　陳時中：我身體沒有這麼不好啦！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前親自率領第一線防疫人員到墾丁示範防疫旅遊，現在各縣市也積極搶人，希望指揮官可以到該縣市振興旅遊。但近日也有不少網友疑惑「部長要開記者會還要往外跑，身體會不會吃不消？」對此，陳時中今（27）日親自回應「我身體沒有那麼不好啦！」

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▲衛福部長陳時中上周與屏東縣長潘孟安一同品嚐港口茶。（圖／記者嚴云岑攝）

目前陳時中這幾天行程是週四新竹、週五桃園、週六台南，外傳還有可能到台中，不少民眾反映「非常歡迎部長旅遊，但也擔心部長的身體狀況。」陳時中聽聞民眾憂心笑說「我身體沒有那麼不好啦，而且這些活動大部分都是下班時候。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上周到墾丁吃生魚片。（圖／記者林敬旻攝）

關於跑縣市示範防疫旅遊的行程，陳時中說，大概有兩個鐘頭會用到上班時間，但其他其實都是下班時間，「下班本來就要過日子啊！這沒有問題的，身體也沒有問題！」

另外，除了桃園、台南之外，台中似乎也要加入行程，陳時中表示，詳細踩點內容還沒確定，「因為我實在沒有時間去，但我有交代，去台南回程時就去台中。」而對於瘋狂冒出來的大量邀約，他也坦言「很多邀約或是直接敲邊鼓的事情，大家高興就好，等到大家厭煩，自然就會停下來了。」

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