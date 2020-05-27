「罷韓成功傷到蔡英文」　吳子嘉：難免被聯想是在追殺

▲吳子嘉接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）



記者蔡文鈴／台北報導

罷韓選舉倒數10天，《美麗島電子報》董事長吳子嘉27日接受廣播節目訪問直言「罷韓一定不會過」，且罷韓成功的話對總統蔡英文沒有好處，反而是扣分的。

吳子嘉認為，罷韓團體沒有力量罷韓，還是得靠民進黨的系統支持組織動員，但剛落幕的高雄黨部主委選舉民進黨殺得刀刀見骨、分裂很嚴重，甚至譴責行政院副院長陳其邁，身為黨內的政治領袖，有義務扮演未來大家長的角色，讓高雄市的黨員不要分裂，「想當高雄老大，但是一點老大的樣子都沒有」。

吳子嘉也說，「罷韓成功對蔡英文其實沒有好處、反而是扣分的」，因為剛落幕的總統選舉才大勝韓國瑜，緊接著就罷韓，難免被聯想是在追殺，「我如果是蔡總統一定反對罷韓」。另一方面，蔡英文在520就職演說提到要修憲，國民黨不配合怎麼可能修憲，如果現在推罷韓等於跟國民黨決裂，也違背蔡總統說台灣人要團結這件事，「罷韓會傷到蔡總統」。

而在罷韓之後韓國瑜的下一步是什麼？吳子嘉預測，若罷免案沒通過，韓國瑜就是把這任高雄市長當完，絕對不會如某些人揣測去參選國民黨主席，最有希望當選明年黨主席的人應是朱立倫，且朱立倫一定會出來選。

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