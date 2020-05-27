3.3萬清潔隊員「反站立」！怒批交通部說謊...要求退回不得載客法規

▲全國環保公務機關總工會抗議交通部背棄承諾、公然說謊。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

全國環保公務機關總工會（全環總）不滿「道路交通安全規則77條」通過，今（27日）召集全台各縣市環保局工會代表到交通部前抗議，怒批交通部是背信忘義的單位，大喊「反站立、要安全」，要求政府撤銷。

全環總理事長蘇家源表示，今天很氣憤的到交通部，就是要讓大家知道交通部其實是背信忘義、食言而肥，法案沒和大家溝通，在短短50天內通過。桃園市環保局企業工會理事藍志銘說，反對人員站在後面主要是，上、下班時間車輛多，不管後面人員還是民眾，都會產生很多危險性，舉例自己曾要幫騎車來倒垃圾的人拿起來，結果就被後方小客車撞上，就算之前有說過要加裝護欄，但根本沒用。

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▲▼全環總喊話交通部，如涉及清潔隊員勞動環境相關交通法規增修，都要與和工會進行協商。（圖／記者許展溢攝）



現場代表們大喊「反站立、要安全」，要求背棄承諾、公然說謊的交通部，立刻向全國清潔隊員道歉，並馬上撤回108年10月1日擅自修改道路交通安全規則77條第1項第4款「車廂以外不得載客」之規定，並改回「不得載人」。全環總強調，此法改為不得載客，但就能載他們工作人員？難道他們的生命就是不生命？一紙行政命令，都未與工會代表或是勞方有任何協商及討論，就要全國近3 萬3千名清潔隊員冒生命危險工作，視清潔隊員生命安全於無物。

全環總最後喊話交通部必須承諾，如涉及清潔隊員勞動環境相關交通法規之增修，皆需與工會進行協商，以確保清潔隊員及市民生命安全。

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