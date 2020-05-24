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自由行每房補助1000元！國旅補助時程曝光　最快7/1上路

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▲▼防疫旅遊教學示範團。（圖／記者呂佳賢攝）

▲交通部要推動三階段交通觀光防疫措施。（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯振中／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，交通部開始將政策推向振興觀光，5月27日將推出防疫旅遊，接著還會進一步推動「安心旅遊」方案，依據初步規劃，自由行每房可補助1000元，離島再加碼一次，最快7月1日就會推動。

交通部預計研擬三階段交通觀光防疫措施，逐步鬆綁疫情期間的觀光，第一階段預計5月27日啟動，推動防疫旅遊踩線首發團，制定相關守則，列出旅遊時的明確規範。

請繼續往下閱讀...

至於第二階段，交通部預計推動安心旅遊，結合國旅振興方案，提供團體旅遊、自由行、遊樂園、觀光巴士等觀光方案獎助優惠，依據初步規劃，自由行的部分，每房可補助1000元，離島還能再加碼，團客也可享受每人每日700元的補助。

此外，觀光局也規劃，可能與相關業者合作，推動觀光遊樂園區免費入園的活動，每人補助一次，台灣觀光巴士也會推出「兩人同行，一人免費」的活動。

至於國旅補助何時上路？根據《中央社》報導，交通部次長祁文中說明，安心旅遊推出的時程，應該要比紓困振興券還早，才能有效振興觀光旅遊，7月1日至7月15日之間，是最適合實施國旅補助的時間。

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