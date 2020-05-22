LIVE／雙鐵端午連假賣站票喊卡　指揮中心15:00說明

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疫情趨緩，交通部原定雙鐵端午連假開始販售自由座或站票，但被指揮中心打回票，目前仍未獲致確切結論。交通部今（22日）上午表示，在中央流行疫情指揮中心決議開放前都維持現況。針對最新疫情及防疫作為，指揮中心下午15時將召開記者會說明。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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交通部原定端午節前陸續鬆綁車內禁止飲食、自由座或站票販售等限制，但指揮中心指揮官陳時中日前表示「反對販售站票」。他說，大眾運輸解禁應朝有限度、少量的開放方向進行，不只管制人流總量，還有車廂內的社交距離維持、戴口罩等，都必須管制；目前座位也不強制要採取梅花座，因此座位足夠的狀況下，不見得要立刻賣站票，讓大家都有位置坐，保持距離比較安全。

交通部昨日向指揮中心提案，遵照指示，以每個人都有座位為優先，若旅客需求高，才會啓動有限、少量的站位，預計在每個車廂販售定量的站票，數量也會較以往更低。不過，交通部今日上午又表示，目前仍未與指揮中心獲致確切結論，在指揮中心正式決議通過解除連假期間站票及自由座的限制前，雙鐵仍將維持現行的防疫方案；若在端午連假前仍無法開放，將以加開班次或加掛車廂的方式，盡力提高運能，提供民眾安全且健康的返鄉旅程。