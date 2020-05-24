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「安心旅遊」國旅補助要來了！自由行每房補1000元　遊樂園免費入園1次

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▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部規劃逐步推國內旅遊，防疫旅遊5/27率先上路後，下一步將再推動「安心旅遊」補助方案。根據觀光局初步規劃，自由行每房可補助1000元，離島加碼一次；團客部分每人可補700元。另外，還預計推出遊樂園每人免費入園一次及台灣觀巴2人同行1人免費優惠，但相關方案還未正式定案。

交通部研商三階段的交通觀光防疫措施鬆綁推動方案，第一階段防疫旅遊踩線首發團將於5月27日啟動，觀光局已訂定防疫旅遊參考守則（草案），針對防疫旅遊注意事項明確規範。

至於第二階段安心旅遊部分，交通部規劃推動安心旅遊並結合國旅振興方案，提供團體旅遊、自由行旅客住宿、遊樂園入園、台灣觀巴、雙層巴士自由行等獎助優惠，還會跟地方政府合作推動在地特色觀光活動。

請繼續往下閱讀...

根據觀光局初步規劃，自由行部分每房可補助1000元，離島加碼一次；團客部分，原先規劃每人每日補助600元，但因為防疫旅遊將讓遊覽車座位數減半，將使成本增加，因此提高至700元，每團上限3萬元，每家旅行社申請上限35團。

▲▼觀光,觀光客,國旅,旅客,櫻花,金瓜石（圖／記者李宜秦攝）

▲指揮中心表示，將陸續針對國旅禁令解封。（圖／記者李宜秦攝）

另外，觀光局也規劃跟相關業者合作，推出觀光遊樂業每人免費入園1次，及台灣觀巴2人同行1人免費優惠。觀光局代理局長張錫聰表示，上周已向交通部報告安心旅遊草案，部長原則上認同，相關執行細項跟要點最快6月初再報給交通部，不過針對遊樂業及台灣觀巴相關方案還要跟業者討論，尚未正式定案。

但安心旅遊國旅補助何時能正式上路？交通部先前表示，時程將由中央流行疫情指揮中心決定後才能啟動，實施日期須視疫情情況彈性調整。

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