長榮+高鐵合體推最殺優惠！住房最低2,499元起　加購車票6折

▲4月份開幕的長榮文苑酒店（嘉義）距離嘉義高鐵站僅5分鐘車程，位置面對故宮南院。（圖／長榮提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮國際連鎖酒店攜手台灣高鐵推出「快旅台灣 慢享生活」優惠，即日起至2020/7/31止，只要到酒店官網預訂6、7月份住房，即可獨享加購高鐵標準及商務車廂車票全額票價6折優惠；搭配指定住房專案，再享房價優惠最低2,499元起。

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▲長榮+高鐵推車票加住房優惠，訂房可加購高鐵對號座6折。（圖／長榮提供）

長榮國際連鎖酒店分布於北、中、南、東的各個據點，其中長榮桂冠酒店（台中）高級家庭房每房只要2,499元，平假日適用，是親子旅遊的絕佳首選。

針對喜歡美食的饕客，長榮桂冠酒店（基隆）、台糖長榮酒店（台南）則推出平日每房最低2,599元起的優惠；長榮桂冠酒店（台北）跟長榮鳳凰酒店（礁溪）也分別推出雙人同行2,888元及5,500元起的防疫貼心價。

▲以豪華遊艇與海洋風情為概念主題所打造、距離高鐵站車程僅有10分鐘的長榮桂冠酒店（台北）。（圖／長榮提供）

此外，今年四月剛正式營運的長榮文苑酒店（嘉義）也推出每晚3,300元起的超值房價，喜歡嘗鮮的旅客也可以藉此品味具山林意境的住宿體驗。

▲入住台糖長榮酒店（台南），走訪奇美博物館及文青聖地-神農街。（圖／長榮提供）

除了推出住房加車票超低優惠外，2020/6/4～6/15長榮國際連鎖酒店也於旗下各酒店臉書粉絲團推出「發現台灣之美」貼文抽獎活動，號召粉絲朋友們在貼文下方上傳台灣風景美照、標註2位好友及「快旅台灣 慢享生活」，並且按讚及分享，即有機會抽中高鐵不分時段不限站點的免費車票及多樣精美小禮。

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