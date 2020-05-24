防疫天團搭高鐵南下墾丁　四叉貓捕獲「野生阿中部長超近照」

▲四叉貓高舉手機成功與阿中部長合影。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓臉書，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日率領「防疫五月天」，南下墾丁展開為期2天的防疫樂活行，不少民眾在高鐵站看到也紛紛興奮合影。網紅四叉貓也在台北車站捕獲「野生阿中部長」，還PO上與部長的合照，羨煞眾多網友，紛紛直呼，「為什麼可以這麼近」。

陳時中下午2時許現身高鐵台北站，大批媒體隨行跟拍，他也在等車時被民眾認出圍觀，面對簽名要求時欣然同意。四叉貓也出現在北車人潮中，高舉手機順利與未換裝前的部長合照，並PO網分享。只見照片中的陳時中身著白衫與黑色西裝外套，專注往前走，網友則紛紛羨慕留言，「為何可以這麼近（嫉妒）」、「為啥你消息這麼靈」、「叫部長快回家睡覺」、「這是又卡到好位子還是乾脆把自己p上去」、「你真的很強」、「你真的無所不在」。

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有網友詢問「有看到莊人祥他們嗎？」四叉貓則回覆，「他們比較早到，走太快沒拍到」，而對於被問到是否「跟蹤」陳時中，他幽默回，「緣分的偶遇」。

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率「防疫四月天」與次長何啟功、薛瑞元同遊墾丁，還為為響應南部熱情，將與防疫五月天均穿上「花襯衫」現身。