端午仍不賣自由座！高鐵連假加開163班車　5/28凌晨開搶

▲高鐵公司表示，端午疏運期間車票將於5/28開賣。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情和緩，交通部將陸續解禁大眾運輸防疫措施，原訂要在端午連假期間於雙鐵販售自由座與站票，不過卻遭指揮中心打回票。高鐵公司表示，6月24日29日的端午疏運期間，共加開163班次列車，其中24日到28日僅販售對號座，旅客可自5月28日凌晨零時起開始訂票。

高鐵公司表示，將於6月24日29日的端午疏運期間，加開163班次列車（南下91班、北上72班），總計6天提供865班次列車的旅運服務，旅客可自5月28日凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午節疏運期間所需的車票。

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▲高鐵於端午疏運期間共五天不賣自由座。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司表示，疏運期間的前五天，也就是24日到28日，僅販售對號座，暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，6月29日（假期後上班日）則維持自由座服務。

端午假期疏運期間仍將提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體優惠」及「校外教學優惠」等專案則暫不適用。

另外6月20日為補班日，高鐵公司表示，將增開4班北上列車，出發時間為6:30、7:12、6:25、6:40，其中2班自台中出發、2班自左營出發，自由座車廂分別有3、5、7節不等。同樣於5月28日凌晨零時起開放預售，增開班次適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」。

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