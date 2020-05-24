跟著阿中部長玩墾丁！2天1夜行程全攻略　「交通接駁、還住飯店」才3600元

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情中心指揮官陳時中周末就帶隊南下屏東墾丁，帶頭示範防疫新生活怎麼玩國旅。實際上阿中部長2天1夜行程，若搭配高鐵假期行程，以平日台北出發為例，車票加飯店最低僅3600元起。

▲▼防疫五月天搭乘高鐵南下墾丁。（圖／指揮中心提供）

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阿中部長的「樂活防疫－屏東墾丁行」2天1夜之旅，行程第一天14:31搭乘高鐵從台北車站南下到高雄左營站，16:20再搭乘遊覽車至東港用餐，接著入住墾丁福華渡假飯店Check-in，晚上再至墾丁大街逛逛、嚐嚐在地小吃美食。

▲▼晚上陳時中走訪墾丁大街大吃在地美食、生魚片。（圖／記者林敬旻攝）

行程第二天一早在飯店吃早餐，扣除記者會、參訪行程，還能再展開一小段的恆春珊瑚礁海岸線之旅，最後16:30從飯店搭車至左營高鐵站，並搭乘18:55的列車返回台北。

▲阿中部長挾著高人氣南下墾丁，途中遇民眾要簽名也來者不拒。（圖／指揮中心提供）

事實上，高鐵假期推出的「墾丁福華渡假飯店2日自由行」套裝行程，以平日台北出發為例，兩人成行，車票加住宿最便宜一人僅3600元。

▲想跟阿中部長一起快樂屏東遊，高鐵假期有推出「墾丁福華渡假飯店2日自由行」套裝行程，車票加住宿最便宜僅3600元。（圖／記者林敬旻攝）

此外，從高雄左營站往返墾丁福華渡假飯店的路程，還可預約免費定點定時的接駁專車，直接能省下2段來回交通費。另為推廣國旅，在6月30日前預定高鐵假期，每房再加贈自行車體驗2小時（2名），以及墾丁森林國家公園或社頂定時來回交通一次（2名）。

▲▼陳時中吃的福華自助式早餐改以個人套餐供應。（圖／指揮中心提供）

在早餐部分，抗疫期間飯店也依指揮中心建議，用餐型態儘量改以非自助式供餐，因此自4/14起，各餐餐點（含早餐）皆改以套餐供應，也已加大餐桌間距離。

▲陳時中安排體驗風吹砂漁撈。（圖／記者嚴云岑攝）

行程方面，陳時中有安排前往恆春「風吹沙」體驗風吹砂漁撈，這個活動一人400元，時間為1-1.5小時，是4-9月限定的行程。另外，他還有到滿州「港口吊橋」參觀，並與屏東縣長潘孟安一同到順興港口茶品嚐全台唯一用海風種的「港口茶」。

▲▼陳時中與屏東縣長潘孟安一同品嚐港口茶，大讚口感滑順潤喉。（圖／記者嚴云岑攝）

陳時中這趟南下，特別穿著花襯衫到先前受到疫情影響重創的墾丁大街品嚐在地小吃，立委周春米也突襲送上他心心念念的木屐，更介紹產地來自屏東縣南州鄉。在群眾慫恿下，身為「最強直播主」的阿中部長也順應換上，並穿著逛大街，成為最時下最有話題、最夯的裝扮。

▲陳時中穿上木屐、花襯衫，樂遊墾丁。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中昨神秘消失2小時，現身屏東佳珍海產餐廳享用黑鮪魚大餐。（圖／翻攝佳珍海產餐廳粉專、《水晶安蹄 不務正業過生活》授權提供，以下皆同，請勿任意使用以免侵權）

▲屏東佳珍海產餐廳是由一位老船長蕭受發一手創立。

陳時中這次更特別造訪在地知名海鮮老店「佳珍海產餐廳」享用黑鮪魚大餐，老闆特地打造出「部長套餐」招待，品嘗必吃黑鮪魚生魚片、梅酒骨髓，還有必點「蜂巢蝦」。若想徹底跟隨阿中部長的腳步樂遊屏東，也別錯過，要把這些行程都安排進去。

▲來店必點黑鮪魚生魚片，尤其是入口即化的腹金三角部位。



▲▼黑鮪魚骨髓也入菜。



▲▼蜂巢蝦也是招牌必點菜色。



佳珍海產餐廳

地址：屏東縣東港鎮光復路二段47號

電話：08-835-4898

營業時間：周一至周日11:00-15:00、16:30-20:30

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