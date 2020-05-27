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罷韓投票倒數10天...杏仁哥怒「政治追殺」：霸凌韓市長，就是霸凌高雄市民

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▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，杏仁哥精神喊話。（圖／記者林敬旻攝）

▲杏仁哥表示，請高雄市民，理性思考，別被政黨操控了。（圖／記者林敬旻攝）
 

地方中心／高雄報導

罷韓投票倒數10天，罷韓團體、挺韓團體數次交鋒。對此，挺韓五虎將之一的「杏仁哥」就在臉書發文表示，「要知道霸凌韓市長，就是在霸凌89萬的高雄市民」。

杏仁哥發文表示，「我敬愛的高雄市民，高雄已被民進黨執政30多年了，高雄負債也累積了3千多億，在民進黨執政之下，貪污的公務人員一大堆，換人做做看不好嗎？韓國瑜就算民進黨所說的再爛，也沒有爛到去貪污吧！」

杏仁哥也無奈提到，「高雄市民，你們可以不喜歡我杏仁哥，也可以討厭我，但請你們冷靜的想一想，當初是我們89萬個高雄市民，支持韓國瑜當我們的市長，無非是希望我們高雄能有所改變，經濟能好轉，不是嗎？難道我們看不出是民進黨輸不起，怕弊案被揭露，才用政治手段追殺韓國瑜的嗎？」

杏仁哥也痛斥，「民進黨利用所有的國家資源，台灣的主流媒體，政客，名嘴，網軍，利益團體，來霸凌他，罷免他，司法更是淪為私法。什麼樣的骯髒手段民進黨都幹的出來。要知道霸凌韓市長，就是在霸凌89萬的高雄市民。」

最後，杏仁哥也呼籲，「高雄人你們看些人的所做所為，這不是霸凌是什麼。如果這是民主的表現，那麼你們等著好了，到時候別又是雙重標準。最後請高雄市民，理性思考，別被政黨操控了。守護高雄-發展經濟，我們一起共同努力。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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