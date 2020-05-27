趙少康3分鐘狂電罷韓網紅　「罷免只要57萬，合理嗎？」

▲趙少康質問四叉貓：韓國瑜勝選89萬票，罷免只要57萬，合理嗎？（圖／翻攝自Yahoo TV）

記者柯沛辰／綜合報導

罷韓倒數10天，資深媒體人趙少康26日在節目上提出數據，詢問網紅四叉貓罷韓是否合理？四叉貓認為，罷免有兩大條件，門檻須達57萬票，而且同意票多於不同意票，沒有那麼簡單，但仍被趙少康「慘電」3分鐘，引發網友熱議。

趙少康在網路政論節目《鄉民來衝康》談罷韓議題，請到四叉貓當來賓。當時他提問，高雄市長韓國瑜當選時獲得89萬票，但罷免門檻只要57萬票，「鋼鐵韓粉，你說這樣合不合理？」

四叉貓回答，罷免問題不能這樣看，因為根據《選罷法》規定，罷免有兩個條件，同意票數門檻要超過總選舉人25%以上，相當於57萬多票，而且同意票也要多於不同意票。

趙少康再次提問「你不是鋼鐵韓粉嗎？89萬票當選的，罷免只要57萬票，你覺得合不合理？」四叉貓二度回應，「罷免需要雙重條件…所以我覺得還好。」

不過，四叉貓話音未落，立即被趙少康打斷：「這與雙重條件無關，我就是問你合不合理，不敢講叫什麼韓粉嘛！」讓四叉貓一臉尷尬。

趙少康認為，當時韓國瑜競選，最終得到89萬票，不僅超過對手陳其邁，也超過50%，那為何現在罷免只要25%？罷免制度沒道理也沒邏輯。四叉貓則反擊，「那為什麼當初那89萬支持者不出來投反對票？」

▲網紅四叉貓自稱「鋼鐵韓粉」，曾PO文轉賣韓國瑜「鋼鐵H夾克」。（圖／翻攝劉宇臉書）

現行選罷法規定，罷免第一階段提議須達1%人數，也就是2萬2814人；第二階段連署須達選舉人總數10%，為22萬8134人，不含第一階段提議人；第三階段投票則須達25%，相當於57.5萬人，而且同意票多於不同意，達原選舉區選舉人總數四分之一以上。

事實上，選罷法原先規定罷免門檻為「雙二一制」，投票率必須超過選舉人總數二分之一，而且同意票數也須超過有效票數二分之一才能過關。

不過，這樣的條件被質疑門檻過高，變相剝奪人民罷免權，因此2016年11月29日三讀修正，改為「同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」即可通過。

►青春露超低價現省近2500元！女星素顏保證～