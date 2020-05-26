是否助韓國瑜度過罷免危機　王金平仍未表態

▲韓國瑜、王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

文／中央社

罷免投票倒數，前立法院長王金平是否會出手助高雄市長韓國瑜度過危機，至今仍未表態；至於傳委託的民調顯示韓國瑜「都是必面對被罷免的厄運」，王金平不證實，僅說各自解讀。

王金平接受中央社記者電話採訪，有關網路媒體放言報導他在5月6日至7日、20至21日做的兩次民調分析總結「韓國瑜必面對被罷免厄運」一事。王金平先是說「嘸啦」，後來記者追問放言有取得兩份民調也針對分析總結做報導，王金平不證實也未否認，僅表示「內容各自解讀」。

記者再提問，是否有要求農漁會系統不要去投罷韓票，他說「沒有啦、我沒有管這些」；至於有關罷韓投票前是否會站出來為韓國瑜說話？王金平以還有電話進來為由，便匆匆掛斷電話，不再做回應。

據放言報導，知情人士提供一份王金平委託進行的罷韓民調顯示，韓國瑜的施政不滿意度太高是其致命傷，55.7%的施政不滿意度遠大於滿意度29.1%。該份民調分析總結指出，經過交叉分析，韓國瑜「都是必面對被罷免的厄運」。

中選會公告自5月27日零時起至6月6日下午4時止，不得以任何方式，發布與被罷免人或罷免有關之民調資料，也不得報導、散布、評論或引述，違反者處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。