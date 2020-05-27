罷韓會不會過關？黃暐瀚9字回應…大嘆：表現不俗卻被「必殺之而後快」





▲韓國瑜 。（資料圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

距離罷免高雄市長韓國瑜只剩下10天，過去曾發表挺韓國瑜言論的資深媒體人黃暐瀚，針對罷韓會不會過關做出回應「一切都是最好的安排」，並且質疑如果高雄市長不是韓國瑜，搞不好就會有一連串稱讚，但「偏偏就是韓國瑜」，所以沒有討論空間，「必殺之而後快」。

「罷韓，會過嗎？」黃暐瀚26日在臉書上提到，「韓國瑜會過關嗎？還是當天就被解職呢？坦白說，機率一半一半，過與不過，都不意外。」

黃暐瀚表示，先不去論民進黨的內部矛盾與韓國瑜落跑選總統問題，光是最近幾波時事，拋開罷免不看，大家認為這個高雄市長做得怎麼樣呢？「防疫，連續4個月無本土病例；治水，大雨積水但快速退去也無留下天坑；紓困，努力聆聽基層心聲，還呼籲『寄助』高雄。」

「說真的，如果這個人不叫韓國瑜，會不會早就有媒體『太神了』、『太棒了』、『驚呆了』？」黃暐瀚說，但這個人偏偏就是韓國瑜，是當選市長之後，中途跑去選總統的「藍營毒瘤」、「舔共政客」，儘管市政表現不俗，但「就有人必殺之而後快，沒有討論空間。」

黃暐瀚提到，他不知道罷韓會不會過，但記得常常說的那句話，「一切都是最好的安排」，留與不留對誰更好？幾年再看卻是不同。

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