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孫大千批高市綠營議員：只care罷韓不care高雄的一群政客

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▲前立委孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

▲前立委孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜日前宣布要用5千萬元舉辦「高雄振興購物嘉年華」及發放抵用券，遭民進黨市議員康裕成批說是罷免前大撒幣。對此，前立委孫大千27日就在臉書砲轟「看起來，這一群政客只care罷韓，根本不care高雄」。

民進黨市議員日前指控，韓國瑜宣布要用5千萬元來辦振興購物嘉年華及發放抵用券，但經發局上網公告的採購金額竟是4千9百萬元，而市議員康裕成提及，5月22日招標，照理說，金額5千萬則應等標21天也就是6月11日決標，但經查此標案總金額是4千9百萬，少1百萬就可以等標14天也就是6月4日決標，再使用電子領標再減3天就變成6月1日決標，這樣才趕得及在6月6日罷免投票前大撒幣。

對此，孫大千直批，由於疫情趨緩，各縣市首長紛紛絞盡腦汁，力圖振興地方經濟，促進商業活動，但「別人推動振興經濟方案就是政績，韓國瑜推動就罪大惡極」，這樣的邏輯怎麼說的通呢？

孫大千指出，此時推出振興經濟方案，是配合中央防疫新生活的宣示，韓國瑜如果真的只是為了自己的罷免案，「他大可以在一個月以前就推出這個方案」，綠營議員現在跑出來指三道四，會不會有一點「以小人之心，度君子之腹」呢？

孫大千表示，搶救高雄市的夜市和商圈，原本就是刻不容緩的事情，「可悲的是，對這一群不食人間煙火的高雄市議員來說」，他們心中在乎的可能只是韓國瑜能不能夠被罷免掉，庶民經濟的死活，又干他們什麼事呢？

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