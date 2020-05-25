威尼斯影展9月初如期舉行！　義大利當局證實

▲威尼斯影展如期9月初舉行。圖為2019年影展現場 。（圖／翻攝自臉書／La Biennale di Venezia）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，義大利擬定6月3日取消所有旅遊禁令。東北部威尼托大區區長柴亞（Luca Zaia）24日表示，威尼斯影展將會如期在9月初舉行，但因疫情影響，此次參展的電影作品可能會比較少。

路透報導，全球電影產業都因疫情受到衝擊，就連每年5月登場的坎城影展也被迫延期。今年1月，影展主辦單位宣布澳洲女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）將擔任第77屆影展評審團主席。

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義大利當局24日表示，境內確診數為22萬9858例，累計3.2萬人染疫病逝，但疫情已度過危險高峰期，醫療體系的壓力已開始緩解；根據先前報導，義大利所有機場自6月3日起可重新開放，計畫同日取消旅遊禁令，且歐盟觀光客可以在不經隔離檢疫的狀態下入境。

▼ 義大利威尼斯。（圖／路透）

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