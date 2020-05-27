解放軍8月軍演計畫曝光「2大航母同台」　奪東沙群島後逼近…下步拿下台灣！

▲中國8月預計軍演，屆時可能同時出動遼寧艦與山東號。（圖／CFP）

記者陳亭伃／綜合報導

520就職典禮後，總統蔡英文開啟連任之路，兩岸關係發展備受關注。日前傳出中共解放軍計畫將於8越在海南島周遭進行軍演，包括奪島、登島演習，並將東沙群島作為設定。外媒即分析，中國可能將趁機在台灣佈署兩艘新航母，藉此警告台灣與美國「新冷戰」即將爆發。

根據英國《太陽報》報導，中國與美國的關係，自貿易戰開始到新冠疫情逐漸升溫，日前中國計畫將於8月進行海南島南海軍演，並將山東號、遼寧號航空母艦領航到東沙群島進行軍演，或藉此演習奪取東沙群島，而下一步可能將是逼近台灣。

報導中指出，倘若中國該軍演真的執行，將是首次兩艘新航母同時佈署，而這樣的軍演計畫也引發台灣方面高度關注，中國若佔領東沙群島，可能將作為攻擊台灣的中繼點。

此外，中美關係的升溫，恐怕也是讓中國大動作軍演的原因之一，美國總統川普日前宣布將與33間中國公司停止貿易。此舉引來中國外交部王毅強烈炮轟，認為美國的舉動將會引來「新冷戰」且在新冠疫情上，中國一向接受國際協助尋找病毒的源頭。

根據美國智庫報告指出，中美關係惡化，恐怕在未來18個月內軍事衝突的可能性將大增。中國領導人習近平過去曾提過2050年之前將統一台灣，屆時可能將讓兩岸提前面對。

►買起來，怨念自然消除