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駐義代表李斯穎：義大利應睜大眼避免成為有心人宣傳工具

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▲義大利電視第四台專訪我國駐義大利代表李新穎。（圖／翻攝自Twitter／Quarto Grado）

▲義大利電視第四台節目專訪我國駐義大利代表李新穎。（圖／翻攝自Twitter／Quarto Grado）

文／中央社

義大利疫情趨緩逐步解封，義大利電視第四台（Rete 4）昨晚播出專訪中華民國駐義代表李新穎，盼借鏡台灣的成功抗疫經驗，並探討中國涉嫌隱匿疫情造成的全球危機。

義大利第四台深度報導節目「第四審」（Quarto Grado）昨晚播出2019冠狀病毒疾病專題，主持人維耶里（Alessandra Vieri）特別到中華民國駐義代表處專訪李新穎，暢談台灣如何採取超前部署的防疫措施，以及運用各種科技、大數據方式掌握病例足跡。

第四台隸屬義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的媒體集團Mediaset，每週五晚間黃金時段播出200分鐘的深度報導節目「第四審」，收視率高達500萬人次觀看。

隨著追究中國隱匿疫情的全球呼聲漸高，不少義大利媒體也希望借鏡台灣長期與中國交手的經驗，釐清事實真相。

「真相」雜誌（La Verita）21日也報導，台灣此次能抗疫有成，正是因為未相信中國提供給世界衛生組織（WHO）的資訊。

真相雜誌專訪李新穎指出，2019年底，台灣專業防疫醫生在網路論壇讀到中國大陸醫生談到疫情的資訊，談到可能有一種新型冠狀病毒存在，這名醫生立刻通報政府。雖然中國聲明一切都在掌控中，但台灣政府已懷疑該病毒可以人傳人，決定立刻採取防護隔離措施。

李新穎表示，台灣從1月初開始採取邊境管制和入出境檢疫措施，對所有出現肺炎症狀的乘客檢疫，並早在1月2日起就對來自武漢的班機隔離檢疫。

李新穎指出，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與北京的連結眾所皆知。譚德塞2017年當選歸功於中國的支持，當時中國也大量投資譚德塞的祖國衣索比亞，這樣建立起的友誼也算真誠，譚德塞因此相信中國有關疫情的保證，亦是合理推論。

李新穎表示，中國在世衛對台灣的種種打壓令人不悅，世衛助理秘書長艾沃德（Bruce Aylward）迴避記者提問有關台灣的問題，更清楚展現世衛目前的尷尬處境。

李新穎強調，世衛不將台灣納入是非常不智之舉，台灣是對抗這波疫情最有效的國家之一，有很多經驗可供全球借鏡，排除台灣等於將政治問題置於人類健康之上，也凸顯中國對世衛的政治影響力。

對於全球100多國聯合提案要求世衛調查疫情源頭，李新穎表示，在台灣這樣的民主國家，尋求真理才能確保公民的自由和安全，因此台灣非常認同國際追究疫情起源的行動，且認為中國與世衛應該對此負責。

李新穎表示，台灣面對此波疫情沒有信任世衛確實是有益的，台灣起初曾試圖和世衛分享有關疫情的疑慮，但沒有被採納，因此台灣只好根據自身經驗獨立行動、超前部署，「時間證明我們是正確的」。

對於中國國家主席習近平呼籲全球以團結抗疫取代指控中國，李新穎說，團結很重要，但不是要求有不同意見的人噤聲，或不讓人說出真相。

被問到台灣是否擔憂中國對義大利發動「口罩外交」，李新穎表示無須擔心，互相援助是外交關係重要一環，台灣也向義大利等多國捐助口罩和防護衣，但最終還是建議義大利睜大眼睛，以避免變成有心人宣傳的工具。

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