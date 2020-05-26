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高中立志「一定逃離鬼島！」　他留學義大利4年…想台灣了：歐洲沒想像美好

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO憧憬著歐洲，好不容易留學義大利4年，心得反而是「喜歡台灣」。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「有人天生跟我一樣一開始不喜歡台灣，但是出國念書移民後才發現台灣的好嗎？」一名男網友日前在《Dcard》貼文「喜歡台灣」，娓娓訴說自己學生時期本來立志「一定要逃離這個鬼島」，結果在義大利留學4年後，才體會到台灣的好，現在他想念台灣美食、先進醫療，和「台灣作為家的那份溫暖」。

這位留學波隆那大學的男網友文中表示，他以前很怕台灣，「怕台灣在國際上的孤立、怕台灣的景氣低迷和低薪、怕台灣的慣老闆和超高工時。」回想起念高中的時候，每天都要很早起床趕捷運、公車，路上還會塞車。

請繼續往下閱讀...

原PO說，雖然他讀的學校風氣很自由，他自己也沒補習，但對高中課程還是很反感，像是永遠考不完的考試、噁心到不行的熱食部，「當時我告訴自己，總有一天一定要逃離這個鬼島。」學測放榜後，他繁星上一所北部私立名校，接著就準備出國留學。

▲▼觀光,觀光客,旅客,台鐵,台北車站,台北車站大廳,地下街。新冠肺炎衝擊，台北車站大廳與地下街人潮明顯減少。（圖／記者李宜秦攝）

▲原PO本來打算「一定要逃離這個鬼島」。（示意圖／記者李宜秦攝）

到了歐洲後，他遇到很多來自不同國家的同學，每個人都有自己的特質，也努力分享自己國家的特色，原PO這時慢慢回想起台灣美好的人、事、物，發現台灣並不是所有事情都那麼糟糕，只是他長久以來都是以同一個角度來觀察。

原PO開始跟其他同學分享台灣美食、文化、風景，也嘗試去解釋台灣的科技實力、國際情勢，得到不少「原來一個在地圖上不太容易找到的東亞熱帶島國那麼厲害啊！」的正面回應。

開始接受歐洲教育的男網友接著說，他在專業課堂上，才體會到台灣高中教育的硬實力有多厲害，「當隔壁的在抓破頭地想著如何解考卷上的題目，我早就交卷離開教室悠哉地去買咖啡，每次結果都得到很不錯的成績。」

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO說，在專業課堂上，他才體會到台灣高中教育的硬實力有多厲害。（示意圖／記者林敬旻攝）

剛留學的時候，歐洲新鮮的空氣、古色古香的建築物、各國人事物的自由流動交融，這些他心中一直所嚮往的場景，無一不讓他感到開心。原PO讚嘆了許多義大利的美好，像是不少人心中的歐洲旅遊勝地、熱情開朗的人民、悠哉的生活步調、高檔的義式料理等等，但待久了就發現，也不是所有事情都是那麼美好的。

「過度樂觀不知大難臨頭的民族性、超級官僚的政府體系、貪污腐敗財政赤字、經濟發展停滯、南北地區發展鴻溝、低薪高稅福利制度減少、非法移民治安問題」，種種現實讓他直呼歐洲並不是想象中的烏托邦，只是他在台灣的時候，歐洲的真實樣貌就像霧裡看花，不知道是玫瑰還是仙人掌。

留學4年後，男網友說自己才體會到台灣的好，「儘管台灣人自卑又沒有國際觀、儘管台灣汙染問題有待改進、儘管台灣超高房價令人畏懼、儘管台灣政治混亂又貪污民粹」，但他想念台灣半夜可以出門閒逛、夜市裡充滿美食的味道、多樣的飲食文化、先進的醫療系統，最重要的是做為家的那份溫暖。

▲▼小吃,夜市美食,蚵仔煎,雞蛋煎（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

▲許多人出國後，最想念台灣的美食。（示意圖／記者周宸亘攝）

最後他相當感性地說，「台灣，是我出生長大的地方，是賦予我作為一個自由人的地方，是讓我不受到戰亂飢餓疾病的地方，這些是永遠不會改變的。」並分享一位北義同學告訴他的話，「你要趁你國家還有救的時候快回去，不然變得跟我們義大利一樣的時候就來不及了。」

原PO真摯的文字讓其他人都很感動，「這篇我給滿分」、「看了好感動，『旅行是為了回家』，小時候總急著想出走，長大後只想回家」、「台灣當然也有很多缺點，但是台灣有更多國外沒有的優點，是需要長久居住在不同地方才能體會到的」、「真的，出了國更知道了台灣的好」、「一直都覺得這輩子的運氣全部拿來首抽台灣了。」

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