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他不吃不喝只吸空氣82年！印度「瑜伽神人」90歲高齡逝世

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▲印度90歲瑜伽士賈尼（Prahlad Jani）自稱沒有依靠水或任何食物活了76年，甚至也沒有排泄；他的鄰居也證實，他於26日去世。雖然很多醫生都懷疑賈尼的說詞是真是假，但仍有許多追隨者。（圖／達志影像／美聯社）

▲大多數的醫生對賈尼不吃不喝只吸空氣感到懷疑。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

印度瑜伽士賈尼（Prahlad Jani）自稱從8歲起，就沒有吃任何食物及水，甚至也沒有排泄，雖然很多醫生都懷疑賈尼的說詞，不過仍有許多追隨者相信他。他的隣居證實，賈尼已在26日去世，享壽90歲。

綜合外媒報導，出生於1929年8月的奇人賈尼，常年來總是留著一頭長髮和鬍子，並經常穿著一身紅衣，戴著代表印度教女神的鼻環，他一生都在印度古加拉特邦（Gujarat）西部村莊Charada修練瑜伽和冥想，有許多的追隨信徒。不過26日傳出一個消息，他的鄰居查德里（Sheetal Chaudhary）表示，賈尼於26日清晨被送往醫院，隨後醫生宣佈死亡，享壽90歲。

由於賈尼在姆巴吉（Ambaji）建造了一間修行寺廟，查德里表示，賈尼的遺體將被運送到那，未來2天會供追隨者瞻仰，預計在4周後火化。

據悉，賈尼自稱從小受到女神安巴（Amba）的祝福，使他從8歲開始，就可以在不吃不喝的情況下存活著，甚至也不用排泄。這種不吃不喝的說法，曾經引發科學界的質疑，一位醫生表示，人不可能在沒有食物或水的情況下長期生活，因為那會使器官損傷進而無法支撐生命。

2010年時，一個軍醫團隊在古加拉特邦的亞美達巴德（Ahmedabad）一家醫院，觀察了賈尼的一舉一動2個星期，並對他的器官、大腦和血管進行掃描研究，也檢查了他的心臟、肺部和記憶力。結果讓醫師驚訝不已的是，賈尼在這段期間沒有吃飯、喝水或上廁所，只定期漱口和洗澡，但賈尼沒有出現脫水或昏睡的現象。神經學家沙阿（Sudhir Shah）表示，「我們還是不知道他到底怎麼生存的，這是一個謎。」

▼影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。

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