台印奶茶同盟！印度議員賀蔡英文就職　印媒曝：恐不繼續支持一中

▲印度《獨立雜誌》（Swarajya）刊登中印「奶茶同盟」圖片。（圖／翻攝自Swarajya）



記者張方瑀／綜合報導

印度執政黨2名議員在20日總統蔡英文就職典禮上，以錄影方式祝賀蔡英文連任，而此舉也引發中國大陸不滿。印度《獨立雜誌》就以蔡英文與印度總理莫迪的「奶茶同盟」圖為封面，撰文表示，在新冠肺炎疫情過後，印度正全力支持台灣加入世界衛生組織，此舉讓中國大陸不滿，中印的緊張關係也搖搖欲墜。

印度執政黨人民黨（BJP）國會下院議員雷奇（Meenakashi Lekhi）和卡斯旺（Rahul Kaswan），在520就職典禮當天，分別透過視訊向蔡英文及副總統賴清德致上就職賀辭。兩人都代表印度人民，祝賀蔡總統新一任期取得成功，且期盼印度與台灣的全方位關係繼續成長茁壯，也提到總理莫迪於2014年提出東進（Ack East）政策，台印互惠共利關係存在進一步合作發展的巨大空間。

《獨立雜誌》（Swarajya）報導指出，中國大陸認為這兩段賀電違反一中原則，但印度在新冠肺炎疫情過後，印度就積極支持台灣加入世界衛生組織，也暗示若中國大陸不給予回應，印度可能就不會繼續支持「一個中國」原則。

事實上，進入中印兩國的關係近日十分緊繃，兩國的邊境巡邏隊過去一個月來至少在4個不同地點對峙，其中3地位於有主權爭議的喀什米爾內拉達克（Ladakh）地區。目前為止的爭端都是在邊界互相叫囂、丟擲石頭，有別於印度及巴基斯坦的血腥鬥爭。但隨著兩國軍隊緊張升級，實際控制線（LAC）恐怕發生流血衝突。

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