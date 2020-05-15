台中酒駕男逃臨檢！躲進加油站又跳下摔斷腿　酒測0.12…警：你沒超標啊

▲林男為逃避警方臨檢，跳下2樓高的地下室導致雙腿骨折。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區林姓男子日前大白天就在飲酒，駕駛小貨車行經中山路一段與東安路口時，突看到前方有警車臨檢，趕緊躲進附近加油站躲避攔查，警方察覺後便追入加油站，但林男將自己鎖在廁所內嘔吐，且遲遲不願開門。雙方僵持一段時間，林男竟趁警方不注意時逃出廁所並往一旁階梯跳下高度約2樓的地下室，導致雙腿骨折動彈不得，被警逮個正著。然而林男酒測值僅0.12，根本沒有超標，林男得知後大嘆後悔，可謂是賠了夫人又折兵。

台中市大甲警分局表示，林姓男子（55歲）10日下午駕駛小貨車行經中山路一段、東安路口時，看到警方在中山路往南方向攔查，立即向右彎進台塑加油站停車，迅速跑進廁所，警方見狀便上前敲門，要林男配合臨檢，不過卻聽到廁所內傳來陣陣嘔吐聲，不肯開門配合。

雙方僵持一段時間後，林男竟趁機逃出廁所，經日南派出所所長邱量虔指揮員警周邊搜查，並親自爬上加油站屋頂仍未發現林男。突然，交通組組長程國禎察覺地下室有異狀，便請加油站人員協助開啟地下室門鎖，發現林男已斷腿倒躺在地，不斷哀嚎，這才知道原來林男是往廁所旁階梯往下跳入約2層樓高的地下室。

警方通報救護車將他送醫，經測，林男酒精值未超過法定標準0.15毫克，僅有0.12並未違法。林男得知後深感後悔，大甲分局則呼籲，酒後勿駕車，才是對自己及他人最大的保障。

▲日南派出所所長邱量虔指揮員警周邊搜查，並親自爬上加油站屋頂仍未發現林男。

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