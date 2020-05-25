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快訊／大甲國中前「公車連環撞5車」…運將還想逃！熱血男騎單車一路追

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▲▼台中市大甲國中前育英路25日清晨6時公車連環撞5車。（圖／翻攝臉書「我愛大甲2」）

▲自小客被撞到車尾爛毀變形。（圖／翻攝臉書「我愛大甲2」）

記者莊智勝／台中報導

0945更新：警方指出，事後發現肇事的吳姓司機有腦血栓中風現象，因此無法言語，目前已經送醫，正開刀急救中。

台中市大甲國中前育英路25日清晨6時許發生連環車禍，一輛豐原客運公車行經事故路段時，突然失控沿路衝撞路旁停放車輛，一連撞了5車後還逃逸。事發後警方趕抵現場進行酒測，肇事的吳姓駕駛並未酒駕，但事故原因為何，吳男則拒絕說明。

事故現場滿地狼藉，還有自小客被撞到車尾爛毀、損失慘重。目擊民眾在臉書社團「我愛大甲2」PO文，表示自己出門晨運，不料卻見到公車失控連撞5車，「難得早起騎車運動，還好我跟他不同向，媽祖有保佑！5個肇事地點我當場目擊2個！公車肇事後還逃逸，我只能騎單車追到停車場！」

▲▼台中市大甲國中前育英路25日清晨6時公車連環撞5車。（圖／翻攝臉書「我愛大甲2」）

▲公車肇事後還一度逃離現場，目擊的原PO一路騎著單車追到停車場。（圖／翻攝臉書「我愛大甲2」）

事後警方趕抵現場，吳姓駕駛雖未酒駕，但對於肇事原因等細節拒絕回答，警方事後也依法將其帶回偵辦。整起事故未造成人員傷亡，確切原因仍待釐清。

►大甲公車連環撞5車「肇事原因逆轉」！運將沉默拒答…竟是腦血栓中風

▼現場已知有5車遭到波及。（圖／翻攝臉書「我愛大甲2」）

▲▼台中市大甲國中前育英路25日清晨6時公車連環撞5車。（圖／翻攝臉書「我愛大甲2」）

▲▼台中市大甲國中前育英路25日清晨6時公車連環撞5車。（圖／翻攝臉書「我愛大甲2」）

▲▼台中市大甲國中前育英路25日清晨6時公車連環撞5車。（圖／翻攝臉書「我愛大甲2」）

▲▼台中市大甲國中前育英路25日清晨6時公車連環撞5車。（圖／翻攝臉書「我愛大甲2」）

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