國中好麻吉約騎大型重機遇劫！與左轉砂石車碰撞　騎士噴飛1死1命危

▲ 台中市清水區26日上午8時許發生一起嚴重車禍，吳姓男子駕駛砂石車於海頂路左轉進中山路時，撞上對向2大型重機車，違成1死1命危。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市清水區26日上午8時許發生一起嚴重車禍，吳姓男子駕駛砂石車於海頂路左轉進中山路時，撞上對向2部大型重機，救護人員獲報到場時，王姓騎士已無呼吸心跳，送醫搶救後不治；陳姓騎士則身受重傷命危，正由醫院搶救中，全案依過失致死罪嫌，將吳男移請地檢署偵辦。

警方表示，26日上午8時許，吳男（38歲）駕駛砂石車，在清水區海頂路口欲左轉中山路，不慎撞上對向直行的王姓騎士（21歲）及陳姓騎士（21歲），王男無生命跡象，送往大甲李綜合醫院搶救後不治；陳男命危送往光田醫院大甲院區搶救。

▲▼王男經送醫搶救後傷重不治，陳男有多處重傷，目前生命徵象暫時穩定，未脫險，加護病房治療中。

大甲李綜合醫院指出，王男到院時呈現瞳孔放大，搶救後身亡；光田醫院表示，陳男到院時昏迷，經醫護檢傷、X光、電腦腦斷層檢查有顏面骨折、右肺挫傷、右肩胛骨折、雙側氣胸、顱內出血等情形，目前生命徵象暫時穩定，未脫險，加護病房治療中。經酒測吳男及陳男、王男皆無酒精反應，詳細車禍原因及經過，須警方調查釐清。

初步調查，2名騎士是國中同學又是好麻吉，未料相約騎車卻遇上橫禍，家屬接到通知已趕赴醫院。

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