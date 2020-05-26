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荷蘭進口「明星畫框」藏玄機　調查員跟蹤郵差查獲6公斤K毒逮3人

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▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲國際走私毒品集團將毒品藏明星畫框，從荷蘭走私來台，由王男等人在台灣收貨。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市王姓男子於2019年底加入國際走私毒品集團，並找來李姓兄弟加入，其他集團成員從荷蘭寄送大幅明星畫像到台灣，將約6公斤K毒裝入珍珠背板相框內，由王等3人在台灣收貨。經財政部關務署台中關關員發現2個郵包有異，調查局不動聲色，暗中跟蹤郵差送貨，果然逮到出面取貨的3人。台中地檢署26日依違反毒品危害防制條例罪，起訴王等3人，檢方並認為王男等人另涉及組織犯罪防制條例，依規定諭知於刑之執行前，由法官令入勞動場所強制工作3年。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲集團成員從荷蘭寄送大幅明星畫像到台灣，將約6公斤K毒裝入珍珠背板相框內。

起訴書指出，王姓男子（29歲）於2019年底加入跨國走私毒品集團，王並招募李姓男子（21歲）及其胞兄（22歲）加入，依綽號「阿文」之人指示在國內收受接收自國外寄送毒品的國際郵包。

該走私毒品集團於2020年1月13日、20日，在境外將K他命裝填於明星照片或圖畫，珍珠背板相框內各有3.598、2.539公斤，合計約6公斤，先後從荷蘭以國際航空貨運方式，郵寄走私來台，李男領取包裹報酬1件為新台幣1萬2000元，2件郵包共2萬4000元。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲▼ 該走私毒品集團在境外將K他命裝填於明星照片或圖畫。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

1月31日及2月1日，財政部關務署台中關關員發現這兩個包裹有異狀，遂通知法務部調查局航空調查處偵辦，調查員不動聲色，於2月5日跟蹤不知情的郵差送貨到豐原區，但沒人收件，郵差撥打電話給李姓胞兄，要求補繳140元的關稅，李男隨即將140元送至大樓管理室，並委請管理員代收包裹；另一個包裹，投遞到外埔區，由李姓胞弟出面領取，再交給王男，2人遭調查員逮捕，後拘提李姓胞兄。

檢警偵查時，王等3人均坦承加入國際走私毒品集團，且代收毒品包裹，但檢警尚未查到上手「阿文」，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪起訴王等3人。

檢察官認王男等人除涉運輸毒品罪外，另涉及組織犯罪防制條例，依規定諭知於刑之執行前，由法官令入勞動場所強制工作3年。

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