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失控好市多！破萬戰利品「一台機車載回家」　萬人震驚：有蛋...神招曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲失控好市多！破萬戰利品「一台機車載回家」　萬人驚：有蛋...神奇外掛曝光。（圖／L小姐授權提供）

▲光11瓶飲料就超難拿了，還有一大盒雞蛋。（圖／L小姐授權提供）

記者周亭瑋／綜合報導

新北一名女網友日前到好市多採購，買了滿滿一車的她，最後獨自騎車將全部東西載回家，看到破萬元的戰利品，上萬網友讚嘆不已，同時也被勾起好奇心，紛紛跪求教學，「到底怎麼載的？」

L小姐向《ETtoday新聞雲》記者提到，當天她到新莊好市多採買，包括肉類、生鮮、蔬菜、蛋、及飲料等，「大概花了1萬多吧，因為有買牛肉都會比較貴。」

請繼續往下閱讀...

在暢快血拚後，L小姐獨自將東西分裝、帶上車，她透露，「其實真的就是很普通的裝法，好市多保冷袋一個，後背包一個，還有放車箱，這樣一來就可以載很多了。」更厲害的是，她載了那麼多東西，慢慢騎30多分鐘才到家。

▲失控好市多！破萬戰利品「一台機車載回家」　萬人驚：有蛋...神奇外掛曝光。（圖／L小姐授權提供）

▲相當壯觀的戰利品。（圖／L小姐授權提供）

她在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文後，狂吸1.5萬人按讚，大家紛紛留言直呼，「摩托車最佳代言人」、「不是車神就是收納達人」、「妳這台是什麼戰車」、「台灣的機車文化訓練出一堆強人」、「摩托車後面肯定有用一個29吋行李箱」、「請收下我的膝蓋」、「這是什麼妖術」、「求摩托車載物教學」。

值得一提的是，超多眼尖網友發現，商品中有11瓶飲料已經夠難拿了，竟然還有一大盒雞蛋，不禁好奇在一堆東西的情況下，究竟怎麼把蛋安全地載回家。對此，L小姐向記者表示，她將雞蛋放車箱，加上底下有墊東西就不會破了。

至於眾人敲碗跪求的機車照，L小姐笑說，「當下只想著要怎樣載回家，加上一個人裝貨很難照相，所以就沒有照片啦！」

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