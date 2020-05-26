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屏東機車騎士挨撞爆頭亡！黑車駕駛落跑....70分鐘後現身認酒駕「0.61」

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▲屏東市光復路與大同路口26日早上發生一起死亡車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市光復路與大同路口26日早上發生一起死亡車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市大同路與光復路口26日早上發生一起機車與自小客車擦撞車禍，機車騎士被撞人車倒地，頭部受到重創，機車碎片散落四處，經送醫急救不治，肇事的李姓駕駛逃逸後再向警方自首，酒測值0.61毫克，警方訊後依過失致死等罪嫌送辦。

▲屏東市死車禍 。（圖／記者陳崑福攝）

▲大同路與光復路車。（小鎮資訊提供）

這起車禍發生在26日早上6時10分左右，一輛黑色自小客車與機車騎士於屏東市光復路與大同路口發生車禍，機車騎士人車倒地，頭部受創，屏東消防分隊人員及警方先後獲報趕到，對機車騎士進行心肺急救復甦術搶救，隨後送醫，7時10分宣告不治。自小客車駕駛事後離開現場。

警方初步調查，27歲的李姓男子駕駛自小客沿屏東市光復路東往西行駛，黃姓機車騎士騎乘機車沿大同路北往南行駛，雙方在大同路與光復路發生碰撞，李男駕車逃逸，7時20分至大同所自首，黃男有戴安全帽，李男酒測值0.61毫克，明顯超過規定

警方表示，李男肇事後，由於喝酒關係，肇事後一度逃逸，返家後，覺得機車騎士傷勢很嚴重，經與親友商量，決定向警方自首。警方訊後對進行酒測，發現酒測值 明顯酒後駕車，警方訊後依公共危險、過失致死罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

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