　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮顧問：港版《國安法》是鑄下大錯　川普對中國行為感到不高興

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／路透）

▲白宮經濟顧問庫德洛向媒體表示，美國歡迎企業回流。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國欲強行推動港版《國安法》，動搖香港地位，美國白宮高層周二（26日）指出，總統川普對這樣的行為感到「不高興」。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也指出，北京當局的手段是個「大錯誤」，而美國歡迎企業將生產鏈遷回美國，政府甚至願意為搬遷所需經費出錢。

綜合外電報導，白宮女發言人麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）向媒體表示，川普對於北京強推《國安法》的行為感到「不高興」（displeased），並認為「若中國直接管制，很難看到香港再繼續維持金融中心的角色。」

對於美國是否會終結香港作為金融中心的經濟特殊待遇，麥肯阿尼並未給予明確說法，僅回答暫時沒有進一步的宣布和動作。

▲▼大陸十三屆全國人大三次會議第二次全體會議。（圖／翻攝　人民網）

▲中國全國人大預計28日通過《國安法》，將會重大影響香港這個國際金融中心的命運。（圖／翻攝　人民網）

庫德洛對於中國全國人大將於周四（28日）通過《國安法》，感到「非常擾人」，他告訴《福斯財經網》（Fox Business）「老實說，中國是在鑄下一個大錯」，「他們原本應該是一國兩制，現在我們已經看到企圖，我想，是要變成一國只有一制。」他說華盛頓非常歡迎企業從中國大陸或是自香港，搬回產業鏈到美國，而政府會盡其所能出錢幫忙。

庫德洛指出自從中國武漢爆發2019新冠病毒（COVID-19）以來，川普政府就積極幫助當地美企，推出各式鼓勵辦法，吸引製作重要產品和材料的產業鏈回到美國，包括稅務減免，以及最多250億美元（約新台幣7489億元）的「遷回基金」，以及新的地方法規。

至於美中年初達成的「第一階段」貿易協議，庫德洛透露協議基本維持不變，但川普正在觀察中國是否真的會履行承諾，而且相較當前情況，協議本身或許變得沒有那麼重要了。

ET快訊
關鍵畫面曝！「換手開車」撞進鬼門關...3人命喪「火棺材」
超猛降雨來襲！「大雷雨」夜炸2縣市　一張圖看豪雨熱區
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白宮顧問：港版《國安法》是鑄下大錯　川普對中國行為感到不高興

全球解封疫苗研發露曙光　美股收高道瓊大漲530點

歐美病例佔2/3！全球確診突破550萬例　死亡超過34.6萬人　

新加坡研究：感染新冠肺炎11天後「失去傳染力」　病毒無法分離、培養

川普PO「棺材舞38秒」直接抬走拜登！　16萬網友秒讚：是在ㄎㄧㄤ什麼啦

大陸今再審港版國安法草案　美國商會回應了

加拿大若「釋放孟晚舟」中方是否釋放康明凱？　趙立堅回應了

日本入境管制到6月底　台灣可望列首波解禁名單

捐口罩給日本引民怨！南韓慶州市長遭批賣國賊...8.8萬人連署罷免

俄羅斯兌現減產承諾　能源部長預測油價2個月內達到平衡

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

迪麗熱巴《幸福，觸手可及！》醉酒被撿屍　擅闖浴室看光黃景瑜裸體>///

白宮顧問：港版《國安法》是鑄下大錯　川普對中國行為感到不高興

全球解封疫苗研發露曙光　美股收高道瓊大漲530點

歐美病例佔2/3！全球確診突破550萬例　死亡超過34.6萬人　

新加坡研究：感染新冠肺炎11天後「失去傳染力」　病毒無法分離、培養

川普PO「棺材舞38秒」直接抬走拜登！　16萬網友秒讚：是在ㄎㄧㄤ什麼啦

大陸今再審港版國安法草案　美國商會回應了

加拿大若「釋放孟晚舟」中方是否釋放康明凱？　趙立堅回應了

日本入境管制到6月底　台灣可望列首波解禁名單

捐口罩給日本引民怨！南韓慶州市長遭批賣國賊...8.8萬人連署罷免

俄羅斯兌現減產承諾　能源部長預測油價2個月內達到平衡

女學生照曝光！沙發摩蹭調情：感覺怎麼樣？　性侵變不倫下場淒慘

前空姐應徵當詐騙車手　「上班2天賺2000元」慘蹲1年10月牢

英國F-35B機隊登航艦前密集訓練　 預計2021年展開海外巡弋任務

防疫復工／疫情衝擊「業績險掛蛋」　陸餐飲「適者生存」現撤場潮

韓國瑜獨缺「520市長合照」爆驚人內幕　侯友宜還原現場：我其實早有準備

白宮顧問：港版《國安法》是鑄下大錯　川普對中國行為感到不高興

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨　高屏淹水警戒

全球解封疫苗研發露曙光　美股收高道瓊大漲530點

台中警圍捕嫌犯遭開車衝撞　歹徒棄車逃逸

聖母峰「攻頂8隊員」凌晨出發！8300米前進營地開拔　攀頂測高度

恥力全開！路人挑戰街頭比手畫腳 她比「超害羞手勢」隊友秒答：香腸

國際熱門新聞

川普38秒黑人抬棺　直接抬走拜登

新加坡：感染新冠病毒11天不具傳染力

全球新冠確診破550萬　近35萬亡

港版國安法再審　美國商會回應了

中印對峙畫面曝！解放軍西海艦隊進駐衝突點

日鬆綁管制　台灣列首波解禁名單

美9.8萬人染疫亡　川普又提中國病毒

加若放孟晚舟中是否放康明凱？趙立堅回應了

打蛋驚見「綠蛋黃」　專家曝原因

女獄警和男囚發生性關係　男友也是獄友

幫瞞丈夫戀物癖　她竟挖到家人內褲「被拿來打手槍」

惡夫覬覦老婆嫁妝　2度丟毒蛇謀殺奪財

鸚鵡狂喊「主人遺言」成命案證詞

騎車被蟒蛇纏脖　16歲男昏迷路上

更多熱門

相關新聞

全球解封疫苗研發露曙光　美股收高道瓊大漲530點

全球解封疫苗研發露曙光　美股收高道瓊大漲530點

全球各地進一步放寬防疫封鎖措施，投資人對新冠病毒疫苗研發和恢復商業活動抱持樂觀，美股今天收高，道瓊工業指數大漲529.95點。

路透：港版國安法將禁止外籍法官處理相關案件

路透：港版國安法將禁止外籍法官處理相關案件

川普38秒黑人抬棺　直接抬走拜登

川普38秒黑人抬棺　直接抬走拜登

股市名人「麥克風」：放寬移民實際支持港人

股市名人「麥克風」：放寬移民實際支持港人

前中聯辦主任：港版國安法貫徹習近平國安觀念

前中聯辦主任：港版國安法貫徹習近平國安觀念

關鍵字：

美國川普北美要聞庫德洛中國香港國安法

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

台大女遭分屍案　家屬求償再敗訴

即／大雷雨夜炸高屏　一張圖看豪雨熱區

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

桃園男後座慘被燒成焦屍　家屬靠「葉子」認出他

Keanna狂露蜜桃臀　胡睿兒反應超真實

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

國中姊弟撈2烏龜　被夜市攤商收3600元

6/7鬆綁　疫情記者會不再每天開

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

中壢欠租夫妻被公審！心碎提告房東

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面