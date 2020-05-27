白宮顧問：港版《國安法》是鑄下大錯　川普對中國行為感到不高興





▲白宮經濟顧問庫德洛向媒體表示，美國歡迎企業回流。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國欲強行推動港版《國安法》，動搖香港地位，美國白宮高層周二（26日）指出，總統川普對這樣的行為感到「不高興」。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也指出，北京當局的手段是個「大錯誤」，而美國歡迎企業將生產鏈遷回美國，政府甚至願意為搬遷所需經費出錢。

綜合外電報導，白宮女發言人麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）向媒體表示，川普對於北京強推《國安法》的行為感到「不高興」（displeased），並認為「若中國直接管制，很難看到香港再繼續維持金融中心的角色。」

對於美國是否會終結香港作為金融中心的經濟特殊待遇，麥肯阿尼並未給予明確說法，僅回答暫時沒有進一步的宣布和動作。

▲中國全國人大預計28日通過《國安法》，將會重大影響香港這個國際金融中心的命運。（圖／翻攝 人民網）

庫德洛對於中國全國人大將於周四（28日）通過《國安法》，感到「非常擾人」，他告訴《福斯財經網》（Fox Business）「老實說，中國是在鑄下一個大錯」，「他們原本應該是一國兩制，現在我們已經看到企圖，我想，是要變成一國只有一制。」他說華盛頓非常歡迎企業從中國大陸或是自香港，搬回產業鏈到美國，而政府會盡其所能出錢幫忙。

庫德洛指出自從中國武漢爆發2019新冠病毒（COVID-19）以來，川普政府就積極幫助當地美企，推出各式鼓勵辦法，吸引製作重要產品和材料的產業鏈回到美國，包括稅務減免，以及最多250億美元（約新台幣7489億元）的「遷回基金」，以及新的地方法規。

至於美中年初達成的「第一階段」貿易協議，庫德洛透露協議基本維持不變，但川普正在觀察中國是否真的會履行承諾，而且相較當前情況，協議本身或許變得沒有那麼重要了。