震驚法律界！　路透消息：港版國安法將禁止外籍法官審理相關案件

▲港版國安法引發港人反彈。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

北京兩會期間強推「港版國安法」，並將於28日授權立法，讓不少港民怨聲連連。現在又有知情人士透露，相關法律通過之後，在港的外籍法官未來將不能處理國安案件，此舉進一步加劇外界擔憂香港的司法獨立性。

《路透社》引述消息人士指出，「港版國安法」仍有可能變動，目前有可能是香港出現中央及港府的安全機構，而國家安全的案件都是由他們直接處理，限制外籍法官審判。報導形容，任何限制外籍法官角色的措施，都可能震驚到香港的法律界，擔心中國領導層權力凌駕於香港司法獨立性之上。

目前香港終審法院共有23名法官，其中15人是非常任的外籍法官，分別來自英國、加拿大和澳洲，在港版國安法面前，他們將不能處理涉及國安的案件，但其他民事、金融等案件則不受影響。事實上，香港採用外籍法官的做法，是源自1997年回歸時的安排，目的在於幫助維持香港的國際金融中心的法治信譽。

其實，大陸全國人大港區代表陳曼琪24日在北京舉行的人大會議上，建議在香港司法機關內設立專門的「國家安全法庭」，相關法官則由港民中，選擇在外國無居留權的中國籍擔任，而警務處則增設「香港國家安全部」負責執法。

另外，香港警務處處長曾偉雄對此指出，早在2018年，相關法案就已在澳門實施，與國家安全有關的案件一律由中國籍法官審理，「我相信這是一個很好的參考」。

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