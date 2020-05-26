防疫官陳宗彥出席300人音樂會！6/7起藝文表演可「全面開放」

記者林育綾／台北報導

台灣防疫成績亮眼，國家音樂廳在日前領先全球「解封」，舉辦睽違2個月以來首場室內超過百人音樂會，而今（26）日寶吉祥集團為了向防疫英雄致敬，也特別舉行公益音樂會，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥代表防疫人員到場聆聽，宣告最快於6月7日藝文活動可「全面開放」，只要依照防疫措施做好個人衛生管理，就不會做人流限制。

▲防疫官陳宗彥代表受邀出席「寶吉祥交響樂團與吳牧野」公益音樂會，提到最快可在6/7全面開放藝文活動。（圖／記者黃軍瑋攝）

寶吉祥集團為向所有辛勞付出的防疫人員致敬，在今（26）日晚間於國家音樂廳舉辦「樂與樂—寶吉祥交響樂團與吳牧野」公益音樂會，原本打算以無觀眾、線上直播的形式呈現，但由於疫情趨緩，開放約300名觀眾入場。日前國家音樂廳更有NSO國家交響樂團開啟全台第一「響」，在24日舉行睽違2個月以來首場室內超過百人音樂會，當晚有450名觀眾參與。

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▲「樂與樂－寶吉祥交響樂團與吳牧野」公益音樂會，在國家音樂廳開放300名觀眾入場。（圖／記者黃軍瑋攝）



此次音樂會，出自寶吉祥集團總裁的構思，命名音樂會名稱為「樂ㄩㄝˋ與樂ㄌㄜˋ」，精神主軸是「願以音樂向所有防疫人員送上致敬，願以音樂讓台灣民眾得免疫之樂」，包含著企業家對社會的關懷、修行者對眾生的慈悲，對守候這塊土地的人，有深深的感謝，也對這塊土地上的人有濃厚的溫情。

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥出席聆聽音樂會。（圖／記者黃軍瑋攝）

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，也代表防疫人員接受邀請，到場聆聽音樂會。他表示，此場音樂會有約300人參與，也做了良好的示範，主辦單位皆依照指揮中心的防疫措施進行，觀眾也都戴上口罩，做好個人健康衛生管理。

陳宗彥提到，今天指揮中心也宣布，若連續56天無本土個案，最快在6月7日就能「全面開放」藝文相關活動，在無法維持社交距離的情況下戴口罩，民眾持續做好衛生管理如勤洗手，而主辦單位也做好量測體溫等基本措施，若能做到這些，就不會再做人流限制。

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