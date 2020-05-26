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日本入境管制到6月底　台灣可望列首波解禁名單

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,東京。（圖／達志影像／美聯社）

▲駐日代表處官員表示，如果日本鬆綁入境管制，台灣可望列在首波名單之中。（圖／達志影像／美聯社）

中央社訊

日本因應新冠肺炎疫情的「緊急事態宣言」解除，何時鬆綁入境管制備受關注。日本政府考慮的首波名單有台灣。駐日官員表示，若日本鬆綁管制，台灣不可能晚於中、韓列入名單。

日本首相安倍晉三昨天召開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫對策本部會議，宣布禁止入境的對象新增印度、阿根廷等11國，日本目前列為拒絕入境的對象包括台灣、中國、韓國、美國等共111國的民眾。

安倍政府也決定，停止發給外國人簽證的措施從原訂的5月底延長至6月30日。

台灣是在4月3日起被日本列入拒絕入境名單，持有日本「永住者」、「永住者配偶」、「日本人配偶」和「留學」等居留資格者，原則上也列入拒絕入境對象。

不過，一般認為，台灣這次防疫有成，日本政府高層、日本大報社論對台灣讚譽有佳，認為是民主國家防疫成功的模範生，如果日本政府階段性解除入境管制措施，台灣理應被列入第一波解禁名單。

駐日代表處官員對中央社表示，目前尚未與日本政府協商這個問題，要等日本政府規劃好再說。不過，這位官員說，台灣不可能比中國、韓國還晚被日本政府解除入境管制。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,日本。（圖／路透）

▲日本外相茂木敏充表示，考慮分3階段鬆綁管制。（圖／路透）

日本外相茂木敏充22日在記者會上表示目前的邊境管制措施仍持續實施。他說，考慮分3階段鬆綁管制，先針對商務經營者、專門知識人才，其次針對留學生，最後才是觀光客。

日本經濟新聞22日報導，日本政府今後要鬆綁入境管制措施的話，將考慮對象國的疫情是否平息、日本與對象國的經濟關係、人員往來是否密切等，再做判斷。日本政府將台灣、越南、歐洲部分國家列入可望開放的名單。

日本經濟再生大臣西村康稔22日上富士電視台BS頻道節目時表示，6月將與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員當中的澳洲、紐西蘭、越南就此交換意見。

有關邊境管制措施是否鬆綁的議題，日本國家安全保障局5月開始召集相關部會研議。但是日本政府相關人士透露：「擔心有第2波疫情的風險。」

日本朝日新聞報導，中美關係對立加劇之際，日本首相官邸（行政中心）相關人士透露說：「如果鬆綁入境管制措施，先開放中、韓人士入境的話，可能對世界發出錯誤的訊息。」

日本東京醫科大學教授濱田篤郎指出，為了防止COVID-19從境外移入，日本目前很難做到針對所有入境者實施病毒篩檢。如果要鬆綁入境管制，首先是以對象國的疫情平息為前提，再對來自這些國家的人士實施入境後隔離2週的措施。

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