「J」個會長超胸猛！白襯衫爆裂合影消波塊男神　鄉民肉搜根本人生勝利組

記者黃君瀚／綜合報導

近日PTT表特板（Beauty）上出現一名兇猛正妹，除了傲人的J罩杯上圍引起網友暴動外，她更是國際獅子會旗下「造夢者校園網路獅子會」（President of Taipei Dreamer Lions Club）第五屆會長，平時熱衷公益活動，IG上的追蹤人數高達7.9萬。

網友24日在PTT上發文標題為「微凶」，不過實際點入後發現大學正妹吳庭逸（Catherine）照片張張是波濤洶湧，根據她自述擁有驚人的J罩杯，舉手投足盡顯魅力。

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事實上，吳庭逸除了長相甜美、胸器藏不住外，還是小有名氣的網美，IG上的追蹤人數達7.9萬，同時還是造夢者校園網路獅子會第五屆會長，於2019年7月走馬上任，看得出來對投身公益活動相當的熱愛。

今年3月18日，吳庭逸在臉書上貼出一張與顏寬恒的合照，慶祝他前一日剛接下國民黨中央委員會副秘書長，「相信有他的帶領台灣會更好」，文末更用hashtag讚他是「男神」。

▲吳庭逸與「消波塊男神」顏寬恒合影。（圖／翻攝吳庭逸臉書）

上百網友看了照片推爆朝聖，「從ig中發現她是個很有深度的女孩兒」、「又凶又大方，實屬難得」、「這個胸部是157等級的啊」、「這根本是極度凶狠」、「根本極品！超想每天抱抱」、「ig自介是J罩杯，真的不科學！」

此外，不少人討論起能當獅子會分會會長相當厲害，「背景一看就超硬，獅子會應該不是隨隨便便就能進的社團吧」、「能當獅子會的分區會長真的不小呀」、「22歲獅子會，去了1x個國家，超有上進心！」