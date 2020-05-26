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「J」個會長超胸猛！白襯衫爆裂合影消波塊男神　鄉民肉搜根本人生勝利組

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃君瀚／綜合報導

近日PTT表特板（Beauty）上出現一名兇猛正妹，除了傲人的J罩杯上圍引起網友暴動外，她更是國際獅子會旗下「造夢者校園網路獅子會」（President of Taipei Dreamer Lions Club）第五屆會長，平時熱衷公益活動，IG上的追蹤人數高達7.9萬。

網友24日在PTT上發文標題為「微凶」，不過實際點入後發現大學正妹吳庭逸（Catherine）照片張張是波濤洶湧，根據她自述擁有驚人的J罩杯，舉手投足盡顯魅力。

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. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. -Albert Einstein 很多人小時候一定常常會聽到老師、長輩說 「要好好唸書好好賺錢才能當個成功的人」 「你這麼混，將來一定會失敗！」 . . 但我其實心裡都會有個疑問 到底什麼是成功？什麼又是失敗？ 是賺了大錢是成功？ 還是家庭和樂是成功？ 是一貧如洗是失敗？ 還是眾叛親離是失敗？ 普世價值中的成功失敗 諸多都是用名利去當作衡量標準 金字塔越高就貌似越「快樂」 然後又在庸庸碌碌的追逐中迷失了最原本最單純的自我 從小時候開始 就一直在思考什麼是我自己想要的成功 到後來才找到 能成為善良、有肩膀、聰明有自信的漂亮女人 就是我畢生的目標 每個人都有屬於自己的課題 不一定要多有富有 但一定要富足 那你們呢？追求的又是什麼？ #善良的人運氣不會太差 #重要的是價值而非世俗眼中所謂的成功 #沒有絕對的對與錯 #只有相對的結果論 #今天不露胸 #來談心

Catherine庭逸（@catherine0113）分享的貼文 於 張貼

事實上，吳庭逸除了長相甜美、胸器藏不住外，還是小有名氣的網美，IG上的追蹤人數達7.9萬，同時還是造夢者校園網路獅子會第五屆會長，於2019年7月走馬上任，看得出來對投身公益活動相當的熱愛。

今年3月18日，吳庭逸在臉書上貼出一張與顏寬恒的合照，慶祝他前一日剛接下國民黨中央委員會副秘書長，「相信有他的帶領台灣會更好」，文末更用hashtag讚他是「男神」。

吳庭逸（圖／翻攝吳庭逸臉書）

▲吳庭逸與「消波塊男神」顏寬恒合影。（圖／翻攝吳庭逸臉書）

上百網友看了照片推爆朝聖，「從ig中發現她是個很有深度的女孩兒」、「又凶又大方，實屬難得」、「這個胸部是157等級的啊」、「這根本是極度凶狠」、「根本極品！超想每天抱抱」、「ig自介是J罩杯，真的不科學！」

此外，不少人討論起能當獅子會分會會長相當厲害，「背景一看就超硬，獅子會應該不是隨隨便便就能進的社團吧」、「能當獅子會的分區會長真的不小呀」、「22歲獅子會，去了1x個國家，超有上進心！」

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