花蓮3萬糖尿病患者受惠！獅子會贈4組眼底攝影機　價值144萬元

▲國際獅子會300F區總監方來興（左）代表捐贈四組數位眼底攝影機。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提高花蓮縣3萬名糖尿病患者健康檢測率，讓醫療照顧服務貼近民眾，國際獅子會300F區29日在花蓮縣衛生局捐贈市值新台幣144萬元四組數位眼底攝影機。縣長徐榛蔚致上最誠摯謝意並特頒贈感謝狀，表彰國際獅子會300F區的愛心善舉。

國際獅子會300F區總監方來興表示，國際獅子會以服務人群為宗旨，「視力保健」更是國際獅子會五大志業重要服務項目之一。而花蓮縣境南北狹長，醫療資源主要集中於北區，偏遠地區醫療資源相較缺乏，希望數位眼底攝影機加入，能走入偏遠地區，為鄉親即時診斷，讓鄉親有感，更造福花蓮。

徐榛蔚表示，感謝國際獅子會300F區在兩年前捐贈花蓮縣政府1500萬建置防災體驗館，今日更延續愛的精神，捐助四組數位眼底攝影機，協助花蓮約3萬名的糖尿病患者能夠即時且便利的進行眼底檢測，提升患者的眼底照護。

▲花蓮縣長徐親自體驗數位眼底攝影機。

花蓮縣今年向衛福部爭取遠距視訊醫療計畫選定豐濱鄉為執行區域，解決長者醫療照護的困境，透過遠端視訊就能詢問、診察病情。數位眼底攝影機除了規劃在壽豐、鳳林、瑞穗以及秀林四處衛生所外，也將配合縣府巡迴醫療，到各個鄉鎮村里服務到所有鄉親。

衛生局長朱家祥表示，藉由四組數位眼底攝影機輪流供鄉鎮市衛生所使用，在門診時段進行眼底檢查，替糖尿病患者的視力把關，即時監測並提供專業衛教資訊，全面提升糖尿病患者眼底檢查率，以降低糖尿病患者視網膜病變的可能，提供本縣糖尿病患者更完善的醫療照護。

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