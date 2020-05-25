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打1999嗆「拿飛彈把景安站炸掉」　男辯「我喝醉」...免坐牢代價9萬

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▲▼捷運景安站。（圖／記者陳韋帆攝）

▲謝姓男子2019年間在捷運景安站騷擾乘客被保全制止，心生不滿下竟放話要炸掉捷運站。（圖／資料照）

記者徐愷昕／新北報導

謝姓男子2019年6月時在捷運景安站上騷擾乘客，他因不滿當下遭保全制止，竟於事件平息後撥打1999市府專線揚言要「拿飛彈把景安站炸掉」。接電話的陳姓話務員深怕會出事，立即報請警方處理，謝男被移送法辦。新北地院依恐嚇公眾罪判陳男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

55歲的謝男2019年6月30日凌晨在新北市中和區搭乘捷運時，因出現騷擾乘客的舉動遭保全制止，事隔10多分鐘後，他心生不滿下竟用手機撥打1999市民專線，向陳姓話務員恫稱，「那我就拿飛彈把景安站炸掉就好了啊」、「你調出那個監視系統來看…不對的話，我拿槍把他槍斃掉」等恐嚇言語。

陳姓話務員擔心謝男真的會衝動行事，趕緊向警方報案，謝男被依恐嚇公眾罪移送法辦。法庭上，謝男辯稱自己當晚喝醉，不記得有講過任何威脅言語，接著再表示自己無法改變過去，這些僅能說是客觀上發生的事實。但這部分法官認為皆是謝男卸責之詞，故不採信。

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新北地院審理時考量景安站旅運量甚大，案發當月進出站旅客加總就高達144萬多人，倘若謝男真的炸掉捷運站，後果應不堪設想，審酌他未適當處理情緒，僅因自我情緒管理及控制能力不佳就亂恐嚇公眾，依恐嚇公眾罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

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