台南正義哥追攝肇逃者助警破案　黃偉哲親頒感謝狀表揚急公好義精神

▲台南市長黃偉哲親自頒發感謝狀，表揚陳姓「正義哥」，盼大家都能夠效法正義哥精神，讓台南多一分人情溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區民生路與中華西路口日前發生自小客車高速闖紅燈撞死女騎士，車上3人棄車肇逃，陳姓市民目擊車禍馬上追趕肇事者並錄影蒐證，協助緝獲犯嫌，台南市長黃偉哲25日親自頒發感謝狀表揚這名「正義哥」，盼大家都能夠效法正義哥精神，挺身而出襄助受害者與警方，也讓台南多一分人情溫暖。



台南市長黃偉哲表示，正義哥見義勇為、熱心助人之舉，在現今冷漠的社會中實屬難能可貴的正義精神，黃偉哲除向正義哥表達敬謝之意，也提醒市民協助警方蒐證之餘，更要注意自身安全，期此義舉精神成為台南市民的典範，讓市府團隊順利辦案，也讓台南多一分人情溫暖。



案發後該車禍事故肇逃畫面廣傳於各大媒體及社群網路，網友讚陳姓男子為「正義哥」，陳姓男子表示，肇事就一定要處理事情，怎麼可以撞到就跑掉！輕傷也要處理，重傷也要負責，這是做人基本原則。



第二分局表示，非常感謝熱心民眾多一份關心及作為，讓警方能夠迅速辦案，也讓犯嫌接受法律制裁，市民朋友於事故現場當下所拍攝之影像對警方調查方向及蒐集事證有相當大的助力；「警力有限，民力無窮」，若每位市民對於身邊人、事、物多一點留意關心，都有可能成為協助警方破案的重大關鍵。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！