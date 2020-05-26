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快訊／1.8萬救回整棟透天厝！執行署撤拍賣發通牒　基隆男今還清欠繳罰款

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記者孫于珊、郭世賢／基隆報導

一名43歲陳姓男子因欠繳1.8萬元罰單長達4年多，於是行政執行署宜蘭分署將他名下位在基隆市的3層樓透天厝（市價約250萬）查封法拍，陳男認為不合理提出陳情，其母親更是為此下跪喊冤，引發社會譁然。5月20日劇情反轉，執行署宣布撤銷拍賣程序。26日下午1時30分，陳男在律師陪同下，赴基隆監理站繳納1.8萬元罰緩，並召開說明會。

▲陳男房屋遭法拍後，陳母一度到行政執行署宜蘭分署下跪陳情，20日宜蘭分署担承相關筆錄有記載不詳實。（圖／記者游芳男翻攝）

▲陳男2次違規時間，收到2張無照駕駛罰單6000元，卻拖延繳款變成9000元，總金額18000元。上圖為陳母曾經下跪，希望房子不要遭拍賣。（圖／記者游芳男攝）

陳男歷年來多次交通違規，自2016年起遭開4張罰單共1萬8千元卻遲遲不繳，經執行署宜蘭分署多次書面通知後，依法將陳男名下價值約250萬的透天厝拍賣，最後以135萬元拍出，陳男也被要求立即搬家。

陳男與母親於4月16日，在台大法律系前教授陳志龍等人陪同下，到宜蘭分署陳情，陳母更難過到當場下跪陳情，但執行官表示，陳男多次酒駕、無照駕駛違規，從收案到拍賣4年間持續擺爛，最後循程序強制法拍，強調過程完全合法，他也願接受調查。

陳母這一跪，讓輿論在社會中炸開，對執行人員的批判更排山倒海而來，陳男也在媒體前喊冤，指戶頭內明明還有錢，且宜蘭分署拍賣家電就夠了，沒必要為了1.8萬法拍房子；除執行署暫緩房屋點交外，更有監察委員主動申請調查，於5月7日下午直搗基隆行政執行官辦公室，要從催繳到拍賣，全盤調查個清清楚楚。

執行署也立即展開調查，並於5月6日發布「打臉」新聞稿，指陳母小學畢業，每次也都親自簽收文件，根本不像陳男講的「母親不識字」，且陳男郵局戶頭只有195元，而家電也因過於老舊、或當事人維生所需，不宜拍賣，另外，房屋法拍期間，陳男曾於透天厝附近出沒，直指陳男對拍賣「根本知情」。

事件發展至此，眼看執行署力挺宜蘭分署「行得正」，陳男房屋拍定似乎大致底定，不料竟出現大逆轉，執行署於5月20日發布新聞稿，宣布因「筆錄記載過失」撤銷拍賣程序，網友卻紛紛表示不服，大酸「一皮天下無難事」、「會哭的孩子有糖吃」、「得標人的損失誰要賠？」、「乖乖繳罰單、納稅的都是白癡」。陳男今日下午1時30分，在律師陪同下，赴基隆監理站繳納積欠已久1.8萬元債務。

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