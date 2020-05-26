香港機場6/1起恢復轉機　林鄭月娥：不涉及入境香港

▲香港機場將逐步恢復轉機服務。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

香港特區政府26日上午舉行行政會議，特首林鄭月娥宣布，6月1日起，香港國際機場將適度恢復轉機服務，不過，她強調這不涉及入境香港。另外，先前被要求停業的卡拉OK、夜店和夜總會、浴室、派對房間（Party Room）等，將可在5月29日恢復營業。

林鄭月娥指出，過去1個月，香港共有20天零新增確診個案，除了兩個星期前出現零星的3人群組個案外，也沒有其他本土案例，也因此，港府防疫工作將進入「張馳有道」的階段，預計本週三開始，學校會分階段復課。

另外，林鄭月娥也宣布放寬兩項防疫措施。首先是目前禁止營業的四類場所，包括卡拉OK、夜店和夜總會、浴室、派對房間，四種營業場所都將在5月28日到期，「這4類場所於措施到期後（即5月29日）可重新營業，當然他們仍要滿足一些預防措施，一如其他食肆、健身中心等的要求。」

至於從3月25起便暫停轉服務的香港國際機場，林鄭月娥也宣布，將從6月1日起適度恢復轉機服務，但她強調，此措施不涉及入境香港。

香港衛生防護中心統計，截至周二（26日）上午8時，香港已連續11天沒有本地感染個案，目前累計確診個案維持1,066宗（包括1,065宗確診個案和一宗疑似個案）。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／香港政府）