「萊爾富本體是什麼？」他問卦：取貨站嗎　網大推這樣…讚4大超商裡最好吃

▲網友好奇萊爾富的本體是什麼。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前曾報導《蛋塔潮後僅存的專門店 網友全指名「被炸雞耽誤的連鎖店」》，有網友表示，近期看到港式蛋塔店一間一間開，但吃過之後，還是肯德基蛋塔完勝，也讓不少人直呼肯德基「蛋塔才是本體」。就有人好奇發起另一個討論串，「肯德基的本體是蛋塔，那萊爾富的本體是什麼，網購取貨站嗎？」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「萊爾富的本體是什麼？」說肯德基的本體如果是蛋塔，那萊爾富超商最有特色、代表性的東西是什麼，他個人則是把萊爾富當成網購取貨站。

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看到貼文後，其他人紛紛留言，「微波燒賣蠻厲害的」、「微波食品還行」、「韓式泡麵機啊！還有附屬炸雞店」、「舊版波蜜果菜汁跟微波食品」、「常常取貨免運」、「第一個想到的還真的是取貨XD」、「萊爾富微波食品，有一個蠻好吃的，但我不想講，免得被搶光。」

▲網友紛紛留言熱論萊爾富的優點。（示意圖／資料照）

還有網友忍不住分享心目中萊爾富的優點，「光泉商品大本營，夏天冰的特價比較漂亮，啊對還有免運或運費30這種」、「萊爾富的地瓜超好吃，又香又綿，四大超商最佳」、「溏心蛋比起其他家真的比較好吃，然後拿光泉鮮奶還有豆漿」、「跟鬍鬚張聯名的東西比鬍鬚張本店還好吃。」

其中最多人點名的則是這樣商品，「我會想到茶葉蛋，不知道為什麼」、「茶葉蛋，所有超商裡最好吃的」、「茶葉蛋真的特別大顆」、「萊爾富裡面有股特別的茶葉蛋香氣」、「茶葉蛋比較好吃。」還有網友認為，萊爾富的折扣或優惠很多，「買一送一」、「折扣比較多」、「熱狗常常特價，買一送一開心」、「有個芭芒柳果汁才10元，以前搭車必買，好爽。」