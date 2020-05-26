月子中心花費要女生AA　她1句「生產也AA阿」神打臉：剪會陰你就同時剪！

▲另一半產後入住月子中心，花費也該AA平分嗎？示意圖，與新聞人物無關。（圖／口罩男授權提供）

記者黃君瀚／綜合報導

近日網上關於「月子中心AA制」的話題吵翻天，起因於坐月子這民俗習慣，隨著時代改變成了昂貴的住宿和照料花費，開支是否也該男女平攤呢？就有美妝部落客忍不住調侃，男生如果堅持要AA，那就該全套都一起平分，「要不要生產也跟你AA？你女友要是剖腹你就同步剖下去！」

美妝部落客Poppy昨（25）日在粉絲專頁「波痞到底是在幹嘛？」發文，表示看到友人轉貼PTT上的一篇討論文章，有男網友認真提問，「月子中心的費用要不要跟女友AA？」

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對於這種說法，她直言台灣男生不該選擇性的運用AA制，「要不要生產也跟你AA？你女友要是剖腹你就同步剖下去！剪會陰你就同時剪會陰！」最後，Poppy用1句中肯結語堵了回去，「大家一起來AA啊，我看誰AA起來玩比較大。」

▲女性懷胎10月過程中身體備受煎熬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章貼出後，網友大讚Poppy突破盲點，「先去體驗一次生產痛，可以忍受的話再來AA」、「因為生產懷孕無法AA，就是一人出命、一人出錢」、「希望他們剪會陰時也會記得要省無痛」、「A屁A整個氣炸！剪會陰都算他便宜了」、「女生懷孕十個月又要忍受陣痛跟剖腹還要AA？」

此外，PTT上也有男網友抱持相似觀點發文，提到AA制看起來似乎很合理，入住月子中心的花費雙方一半一半分，「那麼請問當初老婆懷胎10個月的辛苦不舒服，老婆為你所做的付出，她有跟你要求一半一半嗎？」

他說，總是倡導AA制的這類男生核心觀念就是「公平」，但如果深入去探究，爭取的那些「公平」其實是建立在「自己的付出」上；今天若換成是「別人的付出」，這些男生就會安靜覺得這是別人應該做的，「因此講AA制公平真的是笑死人」！