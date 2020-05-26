「欣葉怎麼吃划算？」挑對時段超重要　網曝平日晚餐爽炸：肥鮭要到飽

▲晚餐時段到欣葉用餐，可以狂吃鮭魚生魚片。（圖／欣葉提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多台灣民眾愛吃「吃到飽」，不論是火鍋、燒烤還是buffet都很受歡迎，而吃這種吃到飽，許多人最在意的點，就是「要怎麼吃才有高CP值」。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「日式料理欣葉怎麼吃才划算？」說他要去吃欣葉，「一人吃到飽要價近千元，有沒有高手知道怎麼吃才不虛此行？」

欣葉日本料理主打「讓客人一次嚐遍各式日本料理」，無論是燒烤、海鮮、壽司、生魚片、天婦羅、和菓子，一次就能享用各種日本料理。也因此，收費部分最便宜要540元（平日成人餐費下午餐），最貴900元（平日成人餐晚餐、假日成人餐費午晚餐），難怪原PO要問卦如何吃才划算。

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▲原PO問卦，要怎麼吃欣葉才划算。（圖／欣葉提供）

以原PO貼文的時間段來看，他應該是假日晚餐的時間，要價900元（已算10%服務費）。看到貼文後，馬上有人留言，「其實，他們家餐點以buffet程度來說很有水準了，不用想吃回本，但每樣菜色都品嚐一下，就夠了」、「國中同學爸爸是營運長，跟你說蘆薈飲料讚讚，炸蝦ㄘ爆」、「狂吃牛肉。」

就有一名網友分享經驗，除了分享吃法，連用餐時段都講究，「我爸吃2-3盤鮮蝦，生魚片，烤魚下巴2個，還有一些里里摳摳的，還有甜點，早就大賺惹，欣葉算吃到飽CP值超高的了。還有一個重點，可以平日下午場（一人540元），我爸媽正好明天要去吃，菜色差不多又比較便宜」、「然後我是生魚片大戶，還有握壽司之類的，根本超好回本，甜湯蛋糕好吃。」

另一名網友則回文，「真的要划算就是平日晚上去吃，跟假日一樣的價錢（一人900元），可是你可以從5：30吃到9：30」，食物的部分，他建議要一直拿鮭魚生魚片，而且還要跟師傅要求肥一點的肉，「這是晚餐限定，而且不說不會有，然後就生魚片跟牛肉交替著吃。偶爾去拿個鮭魚卵手捲，跟師傅說不要飯、鮭魚卵多一點，爽到爆。」