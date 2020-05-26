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台灣小吃「超愛加蛋」更營養！　他點破背後套路：我都不加的

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▲雞蛋,蛋黃,膽固醇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲多花10元就能多加一顆蛋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「火腿蛋和蘿蔔糕加蛋」是早餐店常見的餐點，有網友就發現，「加蛋」似乎是台灣餐飲業中很常見的現象，好奇台灣人是否特別愛吃雞蛋？貼文上線後，也吸引眾網友分享見解，道出背後「超好賺」真相。

「台灣小吃，為什麼這麼愛加蛋啊？」一名網友在PTT八卦板上發問，他表示在台灣，無論外食或是小吃都特別愛加蛋，例如三明治、蛋餅、蔥油餅、蚵仔煎、小火鍋等，甚至是西餐如漢堡、牛排也都是如此。這樣的現象令他不禁好奇，究竟是台灣人太喜歡吃雞蛋，還是台灣老闆特別愛在餐點裡加蛋？

請繼續往下閱讀...

蛋餅,起士蛋餅,豬排蛋餅。（圖／記者陳亭伃攝）

▲蛋餅裡本身就有蛋。（圖／記者陳亭伃攝）

貼文一出，部分鄉民紛紛回應「整個餐點裡面最營養的可能就是那顆雞蛋」、「好吃」、「草莓吐司都有人加蛋了」、「各國都是吧」、「營養又好吃」、「沒吃過雙蛋蛋餅跟蛋煎嗎」、「蛋炒飯加蛋」。

此外，許多店家都習慣讓客人自行選擇要不要在餐點中額外加蛋，網友們對此則認為，雞蛋一顆成本大概2、3塊錢，通常若要額外加蛋都要再多收10元，一般人為了讓餐點更豐富營養，都會大方加下去，老闆就能順勢加減賺一些，「賺你錢啊！傻傻的...這種商業套路都不知道，我都不加蛋」、「成本3元賣你10元有什麼好不加的嗎」、「一顆2元賣10元，加減賺」。

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